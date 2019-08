Mario Winkler räumt ab

Bürstadt.Vergangenes Wochenende fand das 18. Bibliser Kinder- und Jugendschachturnier im Schnellschachmodus statt. Insgesamt 27 Jugendliche von den regionalen Schachvereinen sowie einige Hobbyspieler fanden sich zum Turnier ein. Gespielt wurden sieben Runden mit je 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler.

Die Schachfreunde Bürstadt waren mit insgesamt sieben Jugendlichen bei dem Wettkampf in Biblis vertreten. Mario Winkler, der in den vergangenen Monaten bereits hervorragende Leistungen auf anderen Turnieren und im regulären Spielbetrieb zeigen konnte, war in der Lage, mit sieben Siegen – und damit mit weißer Weste – das Turnier mit einem ganzen Zähler vor dem Zweitplatzierten zu gewinnen.

Auch die übrigen Bürstädter zeigten gute Leistungen. So belegte Ryan Morrison den achten Platz, Mike Hemker erreichte Platz neun, Seyon Kandeepan belegte einen guten elften Platz. Ragesh Mathiyalagan, David Garb und Abishan Selvakumar erreichten die Plätze 13, 14 und 22.

Darüber hinaus besuchte die Jugend der Schachfreunde Bürstadt auch das 5. Neckarsteinach Jugendopen. Die Schachfreunde richten dieses Jahr bereits zum zweiten Mal die Bürstädter Kinder- und Jugendmeisterschaft aus. An insgesamt fünf verschiedenen Terminen spielt die Bürstädter Schachjugend mit je 25 Minuten pro Partie ihren Schachmeister 2019 aus.

Einladung zum Jugendtraining

Die Schachfreunde 1931 Bürstadt laden darüber hinaus alle Interessenten zu ihrem Jugendtraining ein. Trainingsort ist freitags um 19 Uhr im Vereinsheim der Schachfreunde Bürstadt, Alte Schillerschule, Zugang Augustinerstraße. Das Erwachsenentraining beginnt danach um 20 Uhr. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 23.08.2019