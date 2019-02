Maritime Gesellschaft lässt es krachen

Riedrode.In die Untiefen des Meeres hatte der neu fusionierte Fußballverein FSG Riedrode in das Bürgerhaus eingeladen. Über schillernden Fischen, bezaubernden Meerjungfrauen, Hummern und Tauchern behielt Bernd Deckenbach als imposanter Neptun seine ordnende Hand.

Den angelte Fabian Kreiling zum Auftakt nicht nur auf die Bühne, sondern fischte auch das neu gestaltete Wappen der FSG aus dem großen Teich. Mit einem ironischen Blick auf den vermeintlich 92. Geburtstag von „Riedschnitte“ Martina Scharr begeisterte die gleichnamige Tanzgruppe das Publikum. Denn wenn auch älter geworden, bevorzugten die lustigen Frauen anstelle altersgemäßer Feier bei Kuchen und Kaffee lieber ein Getränk mit erhöhter Alkoholdrehzahl. Daraus entstand ein „nicht mehr ganz so frischer Tanz“ wie Deckenbach augenzwinkernd bemerkte. Als er dann auch noch zugab, lieber die „Reitergirls“ als die aus älteren Semester bestehenden Riedschnittchen bei der Ordensvergabe zu küssen, handelte er sich umgehend einen neu verfassten „Auftrittsvertrag“ ein. Zukünftig wollten die Riedschnittchen bei der Ordensvergabe auf Deckenbach verzichten und beantragten einen jüngeren Küsser.

Konzentration war beim Auftritt von Günther Reinhard gefragt. Aus Köln gerade in Riedrode zugezogen, schoss er in täuschend echtem Dialekt so manche Witzkanone über dem Publikum ab und brachte die südhessischen Babbler damit zum Schwitzen. Zu einem Drink an die Coyoten-Bar luden die Reitermädels ein. Trainiert von Anne Drews, ließen es die reitenden Mädels des Reit- und Fahrvereins Riedrode zur Gaudi des Publikums tänzerisch mächtig krachen und schütteten von der Bühne aus ein paar männlichen „Opfern“ den Tequila in die brav geöffneten Münder.

Mit Verständigungsproblemen hatte Büttenredner Sebastian Kreiling ein wenig zu kämpfen. Konnten die Jokusjünger noch seinen „Verboten“ für die Nacht und dem FSG-Quiz folgen, kamen viele der Gäste bei seinen mit viel Lokalkolorit gefärbten Anekdoten oftmals nicht hinter das Geheimnis seiner Wortwitze. Dies gelang Sabine Gündling, die das rappelvolle Bürgerhaus – das innerhalb von sechs Minuten bereits im Dezember komplett ausverkauft war – begeistern konnte. Sie lästerte über ihren Gatten, der im Supermarkt samt Einkaufswagen auf der Suche nach „Biomüllbeitelröllscher“ verschütt gegangen war. Ironisch intonierte sie den Carpendale-Song „Hello again“ und brachte mit drei aus dem Saal gefischten „Backgroundsängern“ diesen endgültig zum Kochen. Das gelang auch Riedrodes „Gesangstar“ Paul Fuchs und den beiden Riedroder Männerballetten. Von einem Hitmedley von Paul Fuchs mitgerissen, wurden die „Fire Boys“ ebenso enthusiastisch gefeiert wie die FSG-Baywatch-Surfer, die gekonnt über die Unterwasserwelt surften.

Krönender Abschluss des knapp viereinhalbstündigen Programms war der gemeinsame Auftritt aller Akteure. Paul Fuchs und seine „Sweet Caroline“ ließen die Kokolores-Wellen dann endgültig überschwappen. „Wir haben bis morgens noch mit DJ Eric gefeiert“ gestand ein geschaffter Bernd Deckenbach.

