Markus Winkler steht seit 16 Jahren auf der Bühne

Markus Winkler feiert seinen 325. Auftritt mit den Sainäwweln.

Bürstadt.Die Gäste der Bürstädter Sainäwwel kamen jetzt in den Genuss, Markus Winkler für seinen 325. Auftritt für das Mundarttheater zu feiern. Laudatorin Anita Reischert berichtete zunächst von der Faszination, die das Theaterspielen mit sich bringt, ehe sie auf Markus Winkler und dessen persönliche Erfahrungen einging.

Hinter der hohen Anzahl von Auftritten stecke viel Spaß und Freunde, aber auch viel freie Zeit, oft ein hohes Maß an Disziplin und vor allem viel Schweiß und harte Arbeit, betonte Reischert. Sie hob sein Talent hervor, sich ganz auf Rollen einzulassen und sich quasi zu verwandeln: „ Die Paraderolle für ihn gibt es nicht, denn er verleiht jeder Figur, jedem Charakter seine ganz persönliche, unwiderstehliche Note.“ 2003 begann alles mit dem leicht verklemmten Notar Siegelring, der ein Fußbad in Kuh-Urin nehmen musste. Es folgten der Staubsaugervertreter Bodo Maria Werner Guggemoos, der Schwiegersohn Herrmann Heiser, der das Erbe kaum erwarten konnte, oder der etwas andere Designer Alex „Alexander der Große“ Graf. Nicht zu vergessen seien auch die Rollen als sächselnder Major Erich Seidlitz oder der im Tarzan-Kostüm umherspringende Ministerpräsident Harry Stockmann.

Auch hinter der Bühne und im administrativen Bereich sei er nicht mehr wegzudenken. Winkler ist als zweiter Vorsitzender zuständig für die Texte, für Bühnenbau, für Karten- und Plakatdruck, für den alljährlichen „Sainäwwel-Kalender“ und vieles mehr. Er ist der Fachmann am PC. Für all das gab es von der Gruppe ein riesengroßes Dankeschön – verbunden mit der Bitte, noch recht lange ein „Sainäwwel“ zu bleiben und noch viele weitere Auftritte in den verschiedensten Rollen folgen zu lassen.

Auch an diesem Wochenende spielen die Sainäwwel wieder. Restkarten gibt es in der Bibliothek St. Michael unter der Telefonnummer 06206/13 09 40 9. red

