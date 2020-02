Maschine wirft Schaumküsse

Bobstadt.Närrischen Spaß und Tanzmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche hat die TG Bobstadt wieder in der Sporthalle angeboten. Sehr beliebt bei der Kinderfastnacht war die Schaumkuss-Wurfmaschine, die über mehrere Meter die leckere Süßigkeit durch die Luft katapultierte. Nicht immer klappte das Fangen mit dem Mund, aber die Jungen und Mädchen konnten sie auch mit den Händen greifen.

Musik, Spiel und Spaß: So lautete das Motto der TG Kinderfastnacht in der Halle. Zahlreiche Besucher kamen mit ihren Kindern vorbei und erlebten einen bunten Nachmittag mit Animation. Dafür waren Anna Spannagel und Manuela Jakob zuständig, sie motivierten die jungen Besucher zum Mitmachen.

Es gab wieder ein Ratespiel: Diesmal ging es darum, wie viele Bonbons sich in einer Box befinden. Zudem wurde das schönste Kostüm des Nachmittags prämiert. Limbotanz und ganz viele Mitmach-Tanzstücke gab’s außerdem. „Die Besucher können sich auf den Auftritt von Kindern aus der Turngruppe mit einem Tanz freuen“, verriet TG Vorsitzender Werner Klag. Eine große Polonaise gehörte an diesem Tag natürlich auch dazu. Die TG denkt hierbei nicht nur an die jüngeren Jecken, sondern auch an Jugendliche. So gehört seit Jahrzehnten eine Faschingsdisco im Foyer der Sporthalle zur Tradition. „Die Disco steht Kindern ab der dritten Klasse bis 14 Jahren offen“, erklärte Klag. Der DJ spielte nicht nur aktuelle Hits, es gab auch eine Wunschliste.

„Wichtig ist uns, dass die Jugend auch in diesem Alter eine Möglichkeit hat, am Faschingswochenende ausgelassen zu feiern“, meinte Klag. Somit bietet die Turnabteilung jedes Jahr für alle Generationen närrische Termine. str

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.02.2020