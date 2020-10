Maskenpflicht in Bürstadts alla hopp!-Anlage

Bürstadt.Der Kreis Bergstraße erlässt eine Maskenpflicht auf öffentlichen Straßen und Plätzen: Das betrifft in Bürstadt die alla-hopp!-Anlage sowie auf dem Marktplatz von 8 bis 19 Uhr. In Lampertheim soll der Mund-Nasen-Schutz im Bereich Innenstadt sowie am Bahnhof (auch in Hofheim) getragen werden, genauso in Bensheim und Heppenheim. Befreit von der Maskenpflicht sind Kinder unter sechs Jahren oder Personen mit gesundheitlicher Beeinträchtigung. Bedeckung tragen können. Ausgenommen von der Verpflichtung nach Satz 1 sind die Bereiche bestuhlter Außengastronomie. Diese Regelung gilt laut dem Landratsamt voerst bis zum 30. November 2020.

