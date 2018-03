Anzeige

Bürstadt.„Nur noch 80 Menschen, dann knacken wir die 17 000er Marke!“ Die Zahl der Einwohner in Bürstadt ist von 2016 mit 16 748 Bürgern auf 16 920 im Jahr 2017 gestiegen, was Bürgermeisterin Bärbel Schader sehr freut. Nach oben ging auch die Zahl der Geburten: von 146 auf 166. Dabei gab es laut der Statistik von Peter Jakob vom Einwohneramt 88 Mädchen und 82 Jungen. Emily und Maximilian waren die beliebtesten Namen bei den Neugeborenen.

Gestiegen ist laut Jakob auch die Zahl der ausländischen Mitbürger um 103 auf 2652. „Bis 2006 bildeten die Griechen über Jahre hinweg die größte ausländische Gruppe in Bürstadt“, sagt Peter Jakob vom Einwohneramt im Rathaus. Inzwischen gibt es mehr polnische (616 Einwohner) sowie türkische (548) Bürger. Die 430 Griechen stehen somit an dritter Stelle von Jakobs Statistik, gefolgt von Rumänen mit 344, Italien mit 194 und Kroatien mit 180. Den hohen Anteil der Polen führt Schader auf die Mitarbeiter in der Gärtnersiedlung oder bei der Pilzzucht zurück. „Viele Unternehmen finden kein Personal und suchen im osteuropäischen Raum“, erklärt sie.

Die zehn ältesten Bürger der Stadt sind zwischen 95 und 99 Jahren alt. 79 Paare haben geheiratet. „Das werden dieses Jahr mehr“, kündigt Jakob an. „Für dieses Jahr haben wir schon jetzt mehr Anmeldungen.“ Die älteste Braut war 64, der älteste Bräutigam 79 Jahre alt. Ob Mann, Frau oder divers unterscheidet Jakob nicht in seiner Statistik: „Das finde ich auch gut so, wir wollen niemanden diskriminieren. Jeder darf heiraten, Lebenspartnerschaften gibt es nicht mehr“, betont er. cos