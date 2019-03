Medaillen-Jubel bei Cheerleadern

Bürstadt.Früh klingelten die Wecker der Cheerleader der Bürstadt Redskins am vergangenen Samstag, denn es stand Großes an: Die Hessische Cheerleader Meisterschaft 2019 fand zusammen mit der RheinlandPfälzischen und Saarländischen Cheerleader Meisterschaft 2019 in Form der Regionalmeisterschaft Mitte im hessischen Hanau statt. Hier gab es die Möglichkeit, sich für die Deutsche Cheerleader Meisterschaft im Mai zu qualifizieren.

Pünktlich erreichten die Cheers aus Südhessen ihr Ziel: die August-Schärttner-Halle, die nun schon zum dritten Mal in Folge der Austragungsort der Regionalmeisterschaft Mitte des CVD war. Dort wurde mit der typischen „Kampfbemalung“, dem Glitzer für Augen und Wangen, nicht gespart. Ist es doch das, was für die Footballer das sogenannte Eye Black ist.

Große Fan-Unterstützung

Die Footballer reisten ihren Cheerleadern hinterher – nicht einfach nur, um anzufeuern, sondern sie mit dem Seminoles War Chant seelisch zu unterstützen. Dafür hatten sie auch ihre Trommel im Gepäck. Währenddessen standen für die Cheerleader die Stellprobe und der Passcheck an. Nun waren die organisatorischen Dinge am Morgen geklärt und es hieß warten, bis mittags die große Show durch den Einzug aller Teams begann.

Nicht mal eine halbe Stunde nach der Eröffnung zeigten die Bürstädter Newcomer, die Peewee Groupstunt Little Spears, ihr Programm. Die Mädchen im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren schafften es, ohne einmal zu stürzen. Nicht einmal eine dreiviertel Stunde später standen die jungen Sportlerinnen mit dem Team T-PeeS in der Kategorie Peewee Cheer noch einmal auf die Matte. Und auch in der Teamkategorie zeigten die Peewees eine grandiose Leistung: Der Applaus war groß, nachdem die T-PeeS die Matte ebenfalls sturzfrei verlassen hatten.

Partnerstunt mit kleinen Fehlern

Zwischen dem Peewee Groupstunt und der Kategorie Peewee Cheer betrat auch Bürstadts einziger Partnerstunt in diesem Jahr die Wettkampffläche: Jessy und Daniel zeigten, an was sie die vergangenen Monate so hart gearbeitet hatten. Der eine oder andere Fehler schlich sich zwar ein, insgesamt erbrachten sie aber eine gute Leistung.

Später traten die Juniors, die Tomahawks, in der Kategorie Junior All Girl U17 Cheer an. Für dieses Team waren die vergangenen Monate besonders hart, musste doch aufgrund von Abgängen oder Verletzungen des Öfteren umgestellt werden. Fünf Wochen vor der Meisterschaft dann noch die schlechten Neuigkeiten: Ihre Trainerin darf aus gesundheitlichen Gründen die nächsten Wochen nicht in die Halle kommen. Somit übernahmen dann kurzerhand die neuen Coaches Tatjana und Jannicke das Training vollständig. Doch das harte Training zahlte sich aus. Auch die Tomahawks verließen nach ihrem Auftritt die Wettkampffläche ohne Sturz.

Das letzte Team des Vereines ging am späten Nachmittag auf die Matte: Die Red Arrows starteten in der Königsdisziplin des Cheerleadings, dem Senior Coed Cheer. Für einige der Sportler war es das erste Mal in der Senior Kategorie.

Kurz darauf stand schon die Siegerehrung an. Als erstes wurde die Platzierung der Red Arrows verkündet: Der Hessenmeister-Titel in der Königsdisziplin fand seinen Weg zurück nach Bürstadt. Allerdings qualifizierten sich die Red Arrows trotzdem nicht für die Deutsche Cheerleader Meisterschaft, da der Rheinland-Pfälzische Meister und letztjährige Europameister, die CCH Falcons, punktstärker waren. Für die Regio Mitte war dieses Jahr nur ein Quotenplatz für die DCM vorgesehen. Dieser ging an die Hasslocher.

Dann gab es den nächsten Grund zur Freude: Die Tomahawks schafften es mit der Bronze-Medaille aufs Treppchen und qualifizierten sich in der Kategorie Junior All Girl U17 Cheer für die Deutsche Cheerleader Meisterschaft.

Medaille um Medaille

Die Jubelrufe des Bürstädter Vereines konnten kaum abklingen, da wurde auch schon verkündet, dass die TPeeS durch ihre grandiose Leistung ihren Vizemeister-Titel verteidigt haben und wieder zur Deutschen Meisterschaft fahren können. Dann ging es Schlag auf Schlag: Jessy und Daniel holten in der Kategorie Senior Partnerstunt den nächsten Hessenmeister Titel nach Bürstadt und qualifizierten sich ebenfalls für die DCM im Mai.

Nächster Wettkampf im Mai

„Das Beste kam für unseren Verein zum Schluss, denn unser größter Stolz gilt dem Peewee Groupstunt, den Little Spears“, fasste es der Verein in seiner Pressemitteilung zusammen. Als Newcomer setzten sie sich gegen alle anderen Groupstunts in ihrer Kategorie durch und erlangten den Hessenmeistertitel und somit die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft.

Nun gönnen sich die Sportler eine kurze Auszeit, bevor es mit der Vorbereitung für die Deutsche Cheerleader Meisterschaft weiter geht. Diese findet am 19. und 20. Mai in Koblenz statt. red

