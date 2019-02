Mehl-Wirbelsturm tobt in der Bürstädter EKS

Bürstadt.Zum zweiten Mal veranstaltete der Kreis Bergstraße einen Yolo-Day an der Erich Kästner-Schule (EKS) in Bürstadt. Yolo steht dabei für den englischen Satz „You only live once“ – auf Deutsch: Du lebst nur einmal.

Mehr als 900 Schüler bekamen die Chance, sich an diesem besonderen Aktionstag in Workshops und Gesprächsrunden über Nachhaltigkeit zu informieren und selbst aktiv zu werden. Dazu waren vielen Institutionen wie Gesundheitsamt, Rettungsdienste, DAK, Arbeiterwohlfahrt, Rotes Kreuz, Polizei und Universität Heidelberg gekommen.

An über 30 Stationen erfuhren die Schüler Wissenswertes über Nachhaltigkeit, gesunde Ernährung oder den richtigen Umgang mit Medien. Die Drogenberatung Prisma informierte über den Umgang mit Zigaretten und Alkohol, Glücksspielsucht und das Thema Online Shopping.

Der Tag wurde organisiert von den EKS-Lehrerinnen Laura Bernd und Pia Adler. Diese erhielten nicht nur Unterstützung von Schulleiterin Stephanie Dekker und dem EKS-Kollegium, sondern auch von Diana Stolz, als Erste Kreisbeigeordnete unter anderem zuständig für die Bereiche Jugend und Arbeit, Gesundheit und Verbraucherschutz. Zudem wurde das Projekt von Reinhild Zolg unterstützt, die Gesundheitspräventionsbeauftragte des Kreises ist.

„Wir wollen die Prävention dahin bringen, wo die Menschen sind“, erklärte Diana Stolz, die den Tag als logistische Herausforderung ansah und der EKS für ihr Engagement dankte. Sie wünschte sich aktives Mitmachen der Schüler und nicht nur reine Informationen.

Wiederbelebung zu Discomusik

Werner Scheuer, der ärztliche Leiter der Rettungsdienste, zeigte anhand von Puppen, wie im Notfall eine Reanimation durchgeführt wird. „Je mehr Menschen das können, desto besser“, ist sich der Arzt sicher und ließ die Schüler zur Musik des Discosongs „Nightfever“ kräftig pumpen.

Während in anderen Klassensälen getanzt und sich in Yoga und Ju-Jutsu geübt wurde, spielten die Kinder Völkerball und Tischtennis oder diskutierten über den Einfluss der Medien auf das soziale Miteinander. Doch auch der Genuss kam nicht zu kurz. So gab es am Stand des Edeka-Frischemobils frisch hergestellte Smoothies. Auch auf den Zuckergehalt in Getränken wiesen die Mitarbeiter am Stand hin. Außerdem konnten die Schüler Rezepte mit nach Hause nehmen.

Dagegen sah die EKS-Küche bald aus, als wäre ein Mehl-Wirbelsturm über sie hereingebrochen. Mehl in den Gesichtern, Mehl auf dem Boden, Mehl auf den Arbeitsflächen. Denn bei Lehrerin Elke Wagner-Pommerenke drehte sich alles um die Milch und ihre unterschiedlichsten Verarbeitungsmöglichkeiten. Dabei wurde auch gebacken, und das Mehl verteilte sich im Raum.

„Wir backen Milchbrötchen, stellen Butter aus Schlagsahne her und rühren frischen Kräuterquark zusammen“, erklärte die Lehrerin. An einer „Schmeckstation“ konnten die Kinder verschiedene Sorten testen.

Es gab Hafer-, Mandel- oder fettreduzierte Milch, die die Kinder probieren und entsprechenden Schildern zuordnen sollten. Ein Suchrätsel rund um die Milchproduktion und Rezepte für gesunde Ernährung rundeten das vielfältige Wissensangebot ab.

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019