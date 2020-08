Mehlschwalben statten regelmäßig Besuche ab

Bürstadt.Eigentlich hatte sich Bewohnerin Anita Hofmann beim Nabu gemeldet, weil sie dachte, es handele sich um eine Zählung von Schwalben. Am Haus in der Gustav-Heinemann-Straße nisten immer Mehlschwalben. Aber es stellte sich heraus, dass der Nabu dafür eine Urkunde und eine Plakette für das schwalbenfreundliche Haus überreichen wollte.

„Wir machen das bei jedem, der sich meldet. Hier am Haus haben Mehlschwalben ihren Nachwuchs großgezogen“, versicherte Michael Held, Vorsitzender der örtlichen Nabu-Gruppe. Demnächst besucht er in gleicher Mission ein Anwesen in Riedrode. „Dort nisten immer Rauchschwalben im Stall.“

Seit zwölf Jahren kehren die Schwalben immer wieder zum Brüten an das Haus in der Gustav-Heinemann-Straße zurück und bauen ihr Nest direkt unter dem Dach des mehrgeschossigen Hauses. Das Nest besteht meist aus Lehm, ist wie eine Halbkugel direkt unter den Vorsprung geklebt und lässt zum Ein- und Ausfliegen eine kleine Mulde oben in der Mitte. Inzwischen sind die Vögel aber wieder weg, der Nachwuchs ist groß geworden.

„Vor elf Jahren haben wir Bretter unter den Nestern angebracht, weil sich der direkt darunter wohnende Nachbar über den Kot beschwert hat“, erzählte Anita Hofmann. Inzwischen sind viele Reste von Nestern zu sehen, denn die Schwalben bauen jedes Jahr ein neues. In den letzten Jahren hat immer nur ein Paar hier gebrütet, obwohl die Vögel eigentlich in Kolonien leben und meist mehrere Paare an einem Haus zu finden sind. Bei den Anwohnern sind sie gerngesehene Untermieter. Zumal das letzte Nest so günstig angebracht war, dass der Kot direkt in einen schmalen Kiesstreifen direkt am Gebäude fiel.

„Da musste ich nur ab und zu die Kiesel abkehren und rumdrehen. Das fiel gar nicht auf“, versicherte die Anita Hofmann. Sie freute sich sehr über die Plakette, die einen Ehrenplatz am Haus bekommt. Das ist bereits mit dem Hausmeister so abgesprochen. „Jeder, der sich bei uns meldet, bekommt so eine Auszeichnung“, versprach Michael Held.

Der Nabu verleiht solche Auszeichnung auch für Kirchtürme, die „falkenfreundlich“ sind und auf denen immer wieder Turmfalken nisten oder zumindest nisten könnten. Sowohl St. Peter als auch St. Michael besitzen diese bereits.

Held weist auf eine weitere Nabu-Aktion hin, die derzeit läuft: Noch bis 9. August dürfen eine Stunde lang alle Insekten im Garten gezählt werden. Hauptsache, der kleine Krabbler hat mindestens sechs Beine. „Es ist gar nicht schlimm, wenn man die genaue Art nicht bestimmen kann. Es hilft uns auch weiter, wenn man einen Schmetterling als solchen erkennt“, meinte der Vorsitzende. Auf der Homepage des Nabu gibt es verschiedene Klassifizierungen, mit denen die Tiere näher bestimmt werden können. Dort gibt es viel Wissenswertes über die Insektenwelt.

Insekten gefressen

Die Mehlschwalben in der Gustav-Heinemann-Straße sind unermüdlich geflogen und haben Nahrung für den Nachwuchs gesammelt. „Die haben sehr viele Insekten vertilgt in dieser Zeit“, bestätigte Anita Hofmann. Sie will wahrscheinlich auch an der Zählaktion für die Insekten mitmachen, auch wenn sie sich nicht sehr gut auskennt. „Aber man schaut doch mal nach, welche Art man da entdeckt hat, wenn man sich damit beschäftigt.“ Und dem Nabu hilft es, zu dokumentieren, welche Insekten rückläufig sind und ob fremde Arten sich hier eingerichtet haben. cid

