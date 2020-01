Mehr als 60 Bauern protestieren

Groß-Rohrheim.Der Anblick war beeindruckend: Mehr als 60 Traktoren säumten den Feldweg entlang der Bundesstraße 44 zwischen den beiden Groß-Rohrheimer Kreiseln. Auf dem Feld loderte helles Feuer. Landwirte aus Lampertheim, Hofheim, Rosengarten, Biblis, Nordheim, Groß- und Klein-Rohrheim, Bürstadt und Einhausen reihten sich ein in den bundesweiten Protest, der anlässlich der Grünen Woche organisiert worden war. Dirk Müller aus Biblis und Tom Lautenbach aus Groß-Rohrheim hatten sich vor Ort um die Aktion gekümmert.

„Es brennt allen Landwirten unter den Nägeln, sonst wären sie nicht gekommen“, machte Müller deutlich. Dass es derzeit viele Konflikte gibt, die die Bauern mit der Politik ausfechten, machte der Lampertheimer Willi Billau deutlich, der Vorsitzender des Regionalbauernverbandes Starkenburg ist. Er sprach beispielsweise über die Nitratbelastung des Grundwassers, für die die Bauern verantwortlich gemacht werden. Seit geraumer Zeit bemühe er sich darum, dass die Standorte dieser Brunnen überprüft würden. Nun sei schon die nächste Verschärfung der Düngemittelverordnung im Gespräch. Die Landwirte protestieren dagegen.

Ein zweiter Punkt, den Billau ansprach, war das Freihandelsabkommen mit Südamerika. Dann würden Produkte nach Deutschland eingeführt, die günstiger seien, aber bei weitem nicht den Vorgaben gerecht würden, wie sie in Deutschland gelten. Da diese Länder für das, was sie brauchen, häufig nur mit landwirtschaftlichen Produkten und nicht mit Geld bezahlen könnten, träten deren Produkte in direkte Konkurrenz zu den in Deutschland produzierten. „Dagegen muss der Staat uns schützen“, betonte Billau.

Kritik übte Billau außerdem am Flächenfraß für Baugebiete und Großprojekte wie die geplante ICE-Trasse. Aber auch das Verbot von immer mehr Pflanzenschutzmitteln kritisierte er.

„Die Auflagen werden immer mehr“, klagte auch Thorsten Reski aus Riedrode. „Und jede Auflage kostet Geld. Mit Landwirtschaft wird niemand reich. Wir müssen alle sehen, dass wir unsere Betriebe am Leben erhalten“, machte er deutlich.

„Wir bekommen immer mehr Knüppel zwischen die Füße geworfen“, erklärte Karl-Heinz Hofmann, in fünfter Generation Landwirt in Groß-Rohrheim. „Ob die sechste Generation noch weiter macht, weiß er nicht. „Wir werden immer weniger, und deshalb nimmt uns die Politik als Wähler auch nicht mehr ernst“, konstatierte er für sich.

Vor Ort war auch Groß-Rohrheims Bürgermeister Rainer Bersch. Auf die Frage, ob er die Proteste für richtig halte, antwortete er: „Ich habe sie genehmigt.“ Er zeigte Verständnis für die Sorgen der Bauern. Schließlich werde immer Werbung dafür gemacht, der Bürger solle die Lebensmittel vor Ort kaufen. Dann dürfe man den Bauern auch das Leben nicht unnötig schwer machen. Zugleich wachte er als Feuerwehrmann über das Mahnfeuer, das bei Einbruch der Dunkelheit an der Straße leuchtete.

Auf der vielbefahrenen B 44 hupte der eine oder andere Autofahrer oder Lastwagenführer aus Solidarität. Sie hatten sich zuvor in Geduld üben müssen, bis alle Traktoren den Kreisel passiert und in den Feldweg eingebogen waren. Dirk Müller war sich sicher, dass dies nicht die letzte Aktion im Ried gewesen war. „Wir müssen dran bleiben.“

