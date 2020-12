Mehr Details zur Planung eingefordert

Bürstadt.Das Raiffeisenareal in Bürstadt stand im Fokus der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Stadtentwicklung. Nach gut zweieinhalb Stunden wurde klar: Die Vorlage der Verwaltung scheitert auf ganzer Linie. Nicht ein einziger Punkt fand die Unterstützung der Mehrheit.

Angefangen hatte der Abend noch ganz harmonisch. Christian Schwarzer und Jana Simon-Bauer vom Planungsbüro NH Projektstadt berichteten, dass sich nach intensiven Gesprächen sechs potenzielle Investoren herauskristallisiert hätten, welche starkes Interesse am Erwerb des Areals zeigten. Sie favorisierten einen Erhalt des Siloturmes, dessen Abriss der Ausschuss allerdings schon im November 2019 empfohlen hatte. Der Ausschuss müsste also diese Entscheidung für ungültig erklären und rückgängig machen.

Des Weiteren regten die Planer an, ein Vergabe-Gremium ins Leben zu rufen, in das jede Fraktion einen Vertreter entsenden könne. Die Verwaltung sollte ermächtigt werden, selbstständig weitere Gespräche mit den Investoren zu führen. Ebenfalls in der Vorlage stand die Absicht, eine Machbarkeitsstudie bezüglich eines eventuell zu errichtenden Parkdecks in Auftrag zu geben. Vorgeschlagen wurde auch, der Planung von Rüdiger Engert zuzustimmen. Dieser will die Lagerhallen am östlichen Ende des Grundstücks modernisieren und als Einrichtung für Kulturschaffende und Freiberufler etablieren.

Christian Schwarzer und Bürgermeisterin Barbara Schader machten deutlich, dass das Konzept noch an diesem Abend beschlossen werden solle. Denn die Mittel aus dem europäischen Förderprogramm EFRE, das 750 000 Euro zuschießen würde, stünden nur bis Ende Dezember 2020 zur Verfügung.

Dieser Zeitdruck wurde zum Knackpunkt. Es folgte Kritik aus allen Parteien. Der Bürstädter SPD-Vorsitzende Boris Wenz umriss, wie lange die Problematik des Raiffeisengeländes den Ausschuss schon beschäftigt habe und dass die Aufhebung des Abrissbeschlusses vom November 2019 die Zeit wieder zurückdrehen und alles wieder auf null stellen würde.

Vergabekriterien Sache der Politik

Wie Wenz lehnte auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Franz Siegl die Schaffung eines Vergabe-Gremiums ab, da dies einer Abwicklung hinter verschlossenen Türen und ohne Einsicht der Bürger gleichkäme. Ebenfalls bemängelten die Genossen, dass der Turm zuvor wiederholt als marode und für den Abriss fällig deklariert wurde und nun plötzlich saniert werden solle. Die Vorlage eines Gutachtens sei Voraussetzung, um einen fundierten Beschluss über Erhalt oder Abriss zu fassen.

Der Grüne Uwe Metzner kritisierte das extrem kleine Zeitfenster, wonach nun direkt eine Festlegung auf ein Konzept erfolgen müsse, obwohl noch viele Fragen im Raum stünden. Er stellte fest, dass es dem Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung zukommen müsse, für die Ausarbeitung der Vergabekriterien zu sorgen.

Chantal Stockmann von der FDP empfand es als nicht machbar, sich in solcher Eile auf ein Konzept festzulegen, solange noch ein Restrisiko bestehe, dass es sich Investoren hinterher noch anders überlegen und die Fördergelder dann doch nicht gezahlt werden. Sie forderte Einblick in die Erklärungen der potenziellen Geldgeber. Auch die CDU-Fraktionschefin Ursula Cornelius wollte die Vorlage nicht unterstützen. Sie bemängelte viele Unwägbarkeiten, fehlende Daten und Fakten und regte an, dass die Interessenten ihre Ideen im Ausschuss vorstellen.

Nachdem sich herauskristallisierte, dass es keine Mehrheit für die vorgelegten Beschlüsse geben wird, versprach die Bürgermeisterin, sich beim Hessischen Wirtschaftsministerium dafür stark zu machen, dass die EFRE-Zuschüsse trotz Überschreitung der Dezember-Frist nicht verfallen.

Der Ausschuss beschloss außerdem, dass die Investoren sich und ihre Vorhaben in einer der nächsten Sitzungen vorstellen. Darüber hinaus wurde festgehalten, dass der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung die Kriterien für die Vergabe festlegen soll. Das Bauamt prüft, bis wann eine Machbarkeitsstudie bezüglich eines Parkdecks durchgeführt werden kann. Ebenso stellten alle Fraktionen fest, dass sie den Planungen von Rüdiger Engert unter dem Arbeitstitel „Kamü – Kunst am Übergang“ positiv gegenüberstehen.

