Mehr Dialog mit Bürgern, mehr Transparenz

Bürstadt.Seit Dienstag ist sie bereits online, die neue Homepage der Stadt. Sie präsentiert sich aufgeräumter und übersichtlicher als bisher und bemüht sich um noch mehr Bürgerfreundlichkeit und Klarheit für die Nutzer. Auch auf dem Handy oder dem Tablet läuft sie gut.

„Der alte Internetauftritt war die Basis und wir haben eine neue Plattform geschaffen, die mehr Dialog mit dem Bürger ermöglicht und viel Transparenz bietet“, so Bürgermeisterin Bärbel Schader. Bereits beim Neujahrsempfang war sie angekündigt worden, aber es hat doch etwas mit der Umsetzung gedauert. Federführend waren von der Verwaltung als „Kreativ-Team“ Tim Lux vom Stadtmarketing, Michael Löffelhardt, IT-Experte vom Bauamt, und Timo Spreng vom Parlamentarischen Büro daran beteiligt.

Lux stellte die Homepage im Detail vor: „Bei der früheren gab es sieben Rubriken, wir haben diese jetzt auf vier zusammengefasst, damit es eine klarere Führung gibt.“ Unter „Rathaus und Politik“, „Kultur und Freizeit“, „Leben und Familie“, sowie „Wirtschaft und Stadtentwicklung“ finden sich weitere Menüpunkte. So der „Bürgerservice“, der nicht nur die richtigen Ansprechpartner der Ämter nennt, hier ist auch der „Mängelmelder“ zu finden.

Offen für Lob und Kritik

„Den gibt es aber auch gleich direkt über die Startseite als sogenannten ‚Shortcut‘ und er darf nicht nur für Kritik genutzt werden. Wir freuen uns genauso über ein Lob der mündigen Bürger, die durch die Stadt gehen und etwas bemerken, was sich verändert hat“, betonte die Bürgermeisterin. Gearbeitet wird hier mit einer Karte der Stadt, auf der man sich orientieren kann. Über das Feld „Was?“ wird eintragen, was einem aufgefallen ist, ob ein wackelnder Kanaldeckel, ein Loch im Asphalt oder Müllablagerungen.

Die E-Mail wird der richtigen Fachabteilung zugestellt und wenn es erledigt ist, bekommt der Bürger eine E-Mail als Rückmeldung. Neu sind ebenfalls die Bebauungspläne, die hinterlegt sind, wie beispielsweise der Bildungs- und Sportcampus, der sich gerade in der Entwicklung befindet. Hier soll mit Fotos das Voranschreiten dokumentiert werden. Auch Pläne des Kreis Bergstraße, die Bürstadt betreffen, sind zugänglich. Neu ist ebenfalls die Stellenbörse für Bürstädter Unternehmen, die auf der Stadthomepage ihre Anzeige veröffentlichen können.

Auch schön dokumentiert sind die Kitas, die Spielplätze oder die Vereine. Jeweils mit Foto gibt es Infos mit Ansprechpartnern und dem Angebot. Darüber hinaus sind die Kita-Satzungen und die Gebühren mit dabei. Bei den Spielplätzen sind die Geräte verzeichnet. Die Vereine hatten ebenfalls die Möglichkeit, sich mit einem kurzen Text selbst vorzustellen, auch Restaurants und Cafés oder die Leon-Hilfe-Insel für Kinder sind aufgenommen worden. „Wenn wir jemanden vergessen haben, sollen sich die Geschäfte bitte melden. Die Homepage ist nicht statisch abgeschlossen, sondern wir können neue Infos einpflegen. Auch auf Rückmeldungen der Nutzer sind wir angewiesen, wenn etwas nicht funktioniert, oder irgendwo ein Tippfehler gefunden wird“, so Lux.

Nach der Corona-Zeit werden auch Bestattungen online abrufbar sein. „Wir haben uns auch die Frage gestellt, wie wir mit dem Thema Corona umgehen und uns entschieden, nur einen kleinen Button auf die Startseite zu legen, der die wichtigen Infos enthält und Links zum Kreis oder zum Land“, so Schader. Der nächste Schritt für die Verwaltung in Richtung Zukunft wird die Bürstadt-App in Zusammenarbeit mit Mainova sein sowie ein Online-Bezahlsystem. cid

Info: Die alte ist auch die neue Internetadresse: www.buerstadt.de

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 28.05.2020