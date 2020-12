Mehr Hilfesuchende durch Corona erwartet

Bürstadt.Die Sparkassen Bensheim, Starkenburg und Worms-Alzey-Ried unterstützen die Arbeit des Fachbereichs Schuldner- und Insolvenzberatung der AWO Bergstraße seit 26 Jahren mit einer Geldspende. So überreichte auch in diesem Jahr Frank Belzer, Vorstandsmitglied der Sparkasse Worms-Alzey-Ried, stellvertretend für alle drei Häuser den Spendenscheck über 14 500 Euro an die Leiterin der Beratungsstelle, Melanie Schilling.

Sind Schulden und Überschuldung ansonsten eher ein Tabuthema in der Gesellschaft, rückte in diesem Jahr die Thematik durch die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise in besonderem Maße in den Fokus der Bevölkerung, so Schilling.

Im Jahr 2019 wurden von den Beratungsfachkräften der AWO Kreis Bergstraße 414 Personen persönlich beraten und betreut. Die Beratung findet überwiegend in den Büros der Nibelungenstraße 164 in Bürstadt statt. Die Zahl der Hilfesuchenden sei laut AWO – wie auch bundesweit – im Kreis Bergstraße zuletzt rückläufig gewesen.

Die Ursachen von Überschuldung zeige sich jedoch in ganz Deutschland weiterhin konstant gegenüber der wirtschaftlichen Entwicklung. Nach wie vor stelle Arbeitslosigkeit die Hauptursache für Überschuldung dar, gefolgt von Scheidung und Krankheit. Insgesamt seien 40 Prozent der Überschuldungen auf schwer zu beeinflussende Lebensereignisse der Betroffenen zurückzuführen. Das lasse sich auf die Situation im Kreis Bergstraße übertragen. Neben Arbeitslosigkeit an erster Stelle zählten auch Einkommensarmut und gescheiterte Selbstständigkeit zu den Gründen, Kontakt zur Schuldnerberatung aufzunehmen.

Kooperation mit Schulen

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie rechne die AWO Schuldnerberatung in näherer Zukunft mit einem deutlichen Anstieg der Anfragen. Die Überschuldungslage werde sich für viele Bürger in den kommenden Jahren somit wohl deutlich verschlechtern.

Erschwert zeigt sich die Arbeitssituation in der Beratungsstelle laut Schilling schon jetzt. Dringend erwarten sowohl Berater als auch Ratsuchende das Inkrafttreten eines neuen Gesetzes: die sogenannte Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens. Die Laufzeit des Insolvenzverfahrens reduziert sich mit der Gesetzesänderung von derzeit sechs auf zukünftig drei Jahren.

Bildung in Sachen Finanzen als Prävention vor Überschuldung ist ein weiterer wichtiger Arbeitsbereich, so Schilling. Damit junge Menschen rechtzeitig den Umgang mit Geld lernen, bietet die AWO Schuldnerberatung das Präventionsprojekt „Mein Auto, mein Konto, meine Wohnung!“ im Kreis Bergstraße an. Mit vielen Schulen unterschiedlicher Schulzweige bestehen hier bereits langjährige Kooperationen.

„Die Schüler lernen im Rahmen eines Simulationsspiels, ihren eigenen Haushalt zu gründen. Sie unterstützen dabei den fiktiven Auszubildenden Anton Azubi bei seinen ersten Schritten in der Geschäftsfähigkeit, gehen auf Wohnungssuche, schließen Verträge ab und wägen Kaufentscheidungen ab“, so die Leiterin der Beratungsstelle.

Dank der Unterstützung der drei Sparkassen sowie der Sparkassenstiftung Starkenburg sei es vielen Schulen und Schülern im Kreis Bergstraße möglich, von dieser Form der Alltagsbildung zu profitieren. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 29.12.2020