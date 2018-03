Anzeige

Dabei könne sich der Verein mit seinen Aktivitäten sehen lassen. Harfmann zählte für das Jahr 2017 Aktionen auf wie den Kappenabend, den Gedenkgottesdienst, den Kräppelkaffee, das Heringsessen, das Schlachtfest, die Vereinsreise zur Insel Poel an der Ostsee, das Grillfest, den Helfer- sowie den Familienabend und die Weihnachtsfeier.

Festliches Konzert

Besonders wurde das 50. und letzte Briebelfest herausgestellt sowie das große Jubiläumskonzert zum 150-jährigen Bestehen des MGV 02, das mit dem GV Volkschor veranstaltet wurde, der seinen 110. Geburtstag feierte. Beide verbindet eine Chorgemeinschaft. Musikdirektor Helmut Vorschütz hatte sein 25. Jubiläum beim MGV 02. „Das Konzert war ein voller Erfolg“, freute sich Ohl.

Der Chor nahm am Chorkonzert zur 1225-Jahrfeier von Bürstadt teil. Harfmann machte auf die Veranstaltungen aufmerksam, an denen sich der MGV beteiligte: am Haxenfest des Volkschors, am Freundschaftssingen in Bobstadt und am Friedhofsingen der Chorgemeinschaft zu Weihnachten. „Danke an alle, die den Verein unterstützen“, sagte Ohl.

Dann ging der Vorsitzende noch auf das Briebelfest ein. Dieses sei mit der Anzahl an vorhandenen Helfern nicht mehr zu stemmen gewesen. „Schön, dass viele zum 50. und letzten Briebelfest sagten: ,Da bin ich als Helfer nochmals dabei.’ Viele über 80-jährige Mitglieder unterstützen uns, ebenso halfen die Frauen von unseren Mitgliedern. Das war schon eine tolle Sache“, erinnerte sich Ohl mit Wehmut. Das Fest habe einen würdigen Abschluss gefunden.

Der Verein zählt über 291 Mitglieder und 28 Ehrenmitglieder. Zurzeit sind 28 Sänger im Chor aktiv. Dieser wird von Musikdirektor Helmut Vorschütz geleitet, Vizedirigent ist Roland Weinz. Insgesamt fanden im vergangenen Jahr 41 Chorproben statt, bei denen Hermann Getrost nur ein einziges Mal fehlte. Der MGV freute sich über die gute gesangliche und gemeinschaftliche Zusammenarbeit mit dem GV Volkschor. „Die Bildung der Singgemeinschaft mit dem Volkschor war ein wichtiger und sehr positiver Schritt, um die gesangliche Zukunft beider Vereine zu sichern“, fand Harfmann.

Die Weihnachtsfeier wurde ebenfalls gemeinsam im Bürgerhaus gefeiert, die Resonanz war jedoch gering, so dass die Vorstände sich entschlossen haben, dass es keine Weihnachtsfeier mehr im Bürgerhaus geben wird.

50 Jahre Mitgliedschaft

Zu Ehrenmitgliedern aufgrund 50 Jahre Mitgliedschaft ernannte die Versammlung Peter Winkler, Kurt Emler, Rudolf Wiedemann, Philip Rhein, Reinhold Marsch und Helmut Ofenloch. Die Ehrung findet beim Familienabend statt.

