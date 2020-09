Mehr Spülungen gegen den Gestank

Bürstadt.Geruchsgeplagte Bürger in Bürstadt können sich freuen: „Wir werden jetzt veranlassen, dass die Kanäle noch einmal durchgespült werden“, kündigte Bürgermeisterin Bärbel Schader im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss an. Der Geruch sei witterungsbedingt. Die CDU hatte das Thema aufgegriffen, da in den letzten Wochen viele Bürger ihren Unmut über stinkende Kanäle in sozialen Netzwerken geäußert hatten (wir berichteten). Normalerweise wird das rund 80 Kilometer umfassende Netz ein bis zwei Mal im Jahr durch die Stadt geflutet. „Wir haben in diesem Jahr schon öfter gespült, im Haushaltsplan für das kommende Jahr ist das auch schon berücksichtigt“, so Schader. her

