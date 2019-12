Mehrheit beschließt Etatentwurf 2020

Bürstadt.Die CDU/FDP-Koalition sowie Teile der SPD-Fraktion haben in der Stadtverordnetenversammlung am Mittwochabend den Etatentwurf von Bürgermeisterin Bärbel Schader verabschiedet. Es sind Investitionen in der Rekordhöhe von 14,4 Millionen Euro geplant, 2,5 Millionen Euro soll die Neuverschuldung betragen. Sprecher von CDU und FDP betonten die Vorteile der Niedrigzinsen, die man sich nicht entgehen lassen dürfe. Die Grünen lehnten den Etat geschlossen ab, weil er kaum umweltpolitische Aspekte beinhalte. Ein Teil der SPD stimmte für den Entwurf, weil man die meisten Inhalte mitgetragen habe. Der andere Teil stimmte dagegen, weil Folgekosten von Investitionen kaum dargestellt seien. mas

