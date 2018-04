Meike Auer rückt auf

Anzeige

Keine Überraschnungen gab es dann bei den turnusgemäß stattfindenden Neuwahlen der örtlichen Selbsthilfegruppe. Inge Rothermel wurde einstimmig in ihrem Amt als Ansprechpartnerin und Teamleitung für die kommenden drei Jahre wiedergewählt. Rechnungsführerin bleibt Gabriele Uhrig, Erika Diesch fungiert weiterhin als Pressesprecherin. Zur neuen Schriftführerin wurde Meike Auer gewählt.

Nach den Wahlen der Delegierten für landesweite Versammlungen und Ligatreffen beschäftigten sich die anwesenden Mitglieder zum Ende der Generalversammlung mit zwei weiteren wichtigen Themen. Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Selbsthilfegruppe in Bürstadt, die im Jahr 1988 gegründet wurde, soll Mitte Oktober ein gemütliches „Jubiläums-Zusammentreffen“ in der Schwimmbadstraße stattfinden.

Nicht mehr zufrieden zeigten sich die Teilnehmerinnen der beiden Gymnastikgruppen mit den bisher genutzten Trainingsräumlichkeiten und Bedingungen im Bürgerhaus. Des Öfteren mussten kurzfristig Trainingstermine verschoben werden oder sogar ersatzlos ausfallen, da die Räume durch andere Veranstaltungen belegt waren. Auch das Thema mangelhafter Sauberkeit in Bürstadts „guter Stube“ wurde kritisiert. Die Rheumaliga-Verantwortlichen wollen daraus ihre Konsequenzen ziehen. Einstimmig beschloss die Versammlung, die Trainingsstunden künftig in den Räumen des Männergesangvereins 1902 in der Waldgartenstraße abzuhalten. Der endgültige Wechsel soll spätestens nach den kommenden Sommerferien im August stattfinden. beh

© Südhessen Morgen, Montag, 23.04.2018