Meister im Weitsprung

Bürstadt.Bei den diesjährigen Südhessenmeisterschaften in Viernheim gelang Jan Näser vom TV 1891 Bürstadt in der Männerklasse eine Überraschung: Mit Drei-Jahres-Bestleistungen über 100 Meter in 11,21 Sekunden, Weitsprung mit 6,68 Metern und im Kugelstoßen (7,25 Kilogramm) 11,60 Metern wurde Näser mit deutlichem Vorsprung Südhessenmeister. Das Weitsprungergebnis war die beste Tagesleistung. Da Jan Näser beim Absprung rund 40 Zentimeter verschenkte, ist wohl in Kürze mit dem ersten Sieben-Meter-Sprung eines Athleten des TV 1891 Bürstadt zu rechnen.

Oskar Schwarze errang den Titel des Kreismeisters. Die Südhessenmeisterschaften im Mehrkampf wurden in Verbindung mit den gleichzeitig gestarteten Kreismehrkampfmeisterschaften von der TSV Amicitia Viernheim hervorragend organisiert. Der TV 1891 Bürstadt mit Trainerin Ulrike Becker ging mit sechs Athleten an den Start.

In der Klasse M 14 wurde Oskar Schwarze seiner Favoritenstellung gerecht und wurde Kreismehrkampfmeister mit der Bestleistung von 4,71 Metern im Weitsprung, 1,44 Metern im Hochsprung, 7,96 Metern mit der Kugel und 13,83 Sekunden über die 100 Meter. In der Klasse M 13 erreichte Noah Sarica mit 1,42 Metern im Hochsprung, 4,20 Metern im Weitsprung und 11,18 Sekunden über 75 Meter Platz vier. Domenic Gabriel wurde Siebter mit 1,26 Metern (Hochsprung), 3,86 Metern (Weitsprung), 11,98 Sekunden (75 Meter) und guten 35 Metern (Ball).

Bei der Kinderklasse M 11 erzielte Colin Dexler mit zwei Bestleistungen im Weitsprung und über 50 Metern gute 874 Punkte. Bei den Frauen gewann Jasmin Baschnagel überlegen die 100 Meter in persönlicher Bestzeit von 13,10 Sekunden. Mit dem Weitsprung von 4,18 Metern und dem Kugelstoß mit 5,35 Metern erreichte sie dann Platz vier im Dreikampf. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 18.09.2019