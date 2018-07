Anzeige

Bürstadt.Um das Siegel „seniorenfreundlich“ ging es bei den Auszeichnungen, die der Kreisseniorenbeirat im Back-und Brauhaus Drayßverlieh. Landrat Christian Engelhardt hatte im Vorfeld zahlreiche Unternehmen im Kreis ausgemacht, die sich künftig mit dem Siegel schmücken dürfen.

Der Landrat freute sich, dass die Tische und Stühle des Brauhauses voll besetzt waren. „Es ist unsere Aufgabe, dass wir uns um die Menschen kümmern, wenn sie im Alter Hilfe brauchen“, erklärte er. Er sprach auch die Tatsache an, dass die Menschen immer älter werden. „Aber sie wollen auch so lange wie möglich ein eigenständiges Leben führen. Das geht besonders, wenn die Bedingungen dafür geschaffen sind.“

Dabei verwies er auf Barrierefreiheit in Geschäften und Lokalen. Wenn sie gegeben sei, kämen die Senioren gerne und könnten so weiterhin am Leben teilnehmen. „Es betrifft außerdem das altersgerechte Wohnen.“ Bürgermeisterin Bärbel Schader pflichtete ihm bei: „Es ist sehr wichtig, Lebensqualität zu schaffen, damit Ältere Anteil am öffentlichen Leben haben.“ Dazu gehöre, Leute in der Post oder Bank oder in Gaststätten zu treffen. Die Barrierefreiheit helfe allen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind.