Messe lockt mit großem Angebot

Bürstadt.Viele Besucher strömten am Wochenende zur Messe Bürstadt, die die Wirtschafts- und Gewerbevereinigung (WuGV) zum 20. Mal organisiert hat. In der TSG Halle, auf dem Außengelände und der abgesperrten Gartenstraße schauten sich die interessierten Gäste um.

Als „Schaufenster für die Leistungskraft des lokalen Gewerbes“ bezeichnete der Bundestagsabgeordnete Michael Meister (CDU) die Messe bei der Eröffnung durch den WuGV-Vorsitzenden Enrico Grein. 60 Aussteller aus Handel, Dienstleistung, Handwerk und Gewerbe präsentierten eine breite Palette mit unterschiedlichsten Angeboten. Für 13 Teilnehmer war es eine Premiere: Sie machten zum ersten Mal bei der Gewerbeschau mit.

Mit kreativen Ideen, handwerklicher Kunst und intensiver Beratung konnten sie bei den Besuchern punkten. Ideenreich waren viele von ihnen in der Erfüllung von Kundenwünschen rund um Haus, Hof und Garten. Zudem sorgten Konditoren, Brotbäcker, Lebensmittelhändler und Küchenchefs für kulinarische Genüsse. Mit Leidenschaft und Einsatzwillen hatten die WuGV-Organisatoren die „kleine Riedmesse“ organisiert.

Neben dem heimischen Gewerbe hatten sich auch Banken und Energieried beteiligt: nicht nur als Sponsoren, sondern auch als Berater vor Ort. Ihre Pläne für eine soziale und gesunde Stadt stellte die Stadtverwaltung vor. Der neue Quartiermanager Jürgen Knödler erklärte, was er im östlichen Stadtgebiet bewegen will. Auch das städtebauliche Entwicklungskonzept wurde vorgestellt. Oliver Haberer von der Sozialagentur Fortuna informierte über das Jugendhaus und den Jugendgarten. Der Naturschutz stand ebenfalls im Blickpunkt, und Hans-Dieter Niepötter beantwortete als Ansprechpartner der Selbsthilfegruppe Schlaganfall Fragen.

Einen Streifzug über das Messegelände unternahm Maritta Antag. Bei der Dachdeckerfirma Stadtmüller wollte sie sich über Dachgauben informieren. Dazu war sie an neuen, elegant-praktischen Fußböden interessiert, und beim Hörgeräteakustiker wollte sie ebenfalls noch vorbei schauen. „Ganz wichtig ist aber auch ein Fischweck“, gestand sie lachend am Stand von Edeka-Krebs. „Herr Krebs ist in allem so engagiert – auch im sozialen Bereich“, lobte sie den Lebensmittelhändler.

Auf der Suche nach einem neuen fahrbaren Untersatz war das Ehepaar Soja und Steffen Kröll aus Lampertheim gekommen. „Ich finde die Messe besser als den Frühjahrsmarkt“, meinte Sonja Kröll und schob die Türen des Mini-Vans auf. Heiße Motorengeräusche untermalten die Autoshow des Autohauses Schläfer. Der Hyundai-Händler fesselte so manchen PS-Süchtigen mit bewegten Bildern eines Boliden, der in atemberaubendem Tempo bei einem Lauf zur Rallye-Weltmeisterschaft zu sehen war.

Ganz entspannt wirkte Sandra Franzmann, die früher selbst Messeteilnehmerin war. „Ich bin einfach neugierig“, gestand sie. Interessiert wirkte auch ein Kunde am Stand von Marsch Schlafkultur. „Sie können die verschiedenen Boxspringbetten auch ausprobieren!“ Annick Löhr lud den Gast kurzerhand ein, sich in bequemer Höhe hinzulegen.

Sogar Weihnachtliches dabei

Neugierige Blicke zogen auch die Vitrinen von Veronika Horn auf sich. Die Schmuckdesignerin aus Biblis hatte Geschmeide für Hals, Arm und Finger mitgebracht. Mit allen Sinnen genießen konnten die Besucher bei der Salzgrotte Bürstadt, „Die Quelle“ aus Einhausen oder „Energiequell“ aus Lampertheim. Beratungen in Sachen Bestattungen bot Markus Kern an. Fragen ums Wohnen oder Heizen, die Beseitigung von nassen Wänden oder Schimmelpilz beantworteten zudem etliche Fachleute.

Bereits einen Hauch von Weihnachten versprühte der Ambiente-Stand von Apotheker Müller. Weihnachtsengel aus verschiedenen Materialien waren dort ebenso ausgestellt wie neue, weihnachtliche Trendfarben, die die Blicke fast magisch anzogen.

