Metzner: „Die Hälfte ist geschafft“

Bürstadt.Die Interessengemeinschaft „Ackerflächen erhalten“ hat mittlerweile rund die Hälfte der Unterschriften zusammen, die sie für ihr angestrebtes Bürgerbegehren braucht. „Die Resonanz ist richtig gut“, freut sich Mitinitiator und Grünenpolitiker Uwe Metzner. Rund 700 Bürstädter haben ihre Namen auf eine der Listen gesetzt, die in Geschäften und Apotheken ausliegen. Damit unterstützen sie das Anliegen der IG, nicht noch mehr Ackerland in Baugebiete zu verwandeln.

Bis Dienstag, 16. April, bleiben die Listen noch liegen. Außerdem trommeln die IG-Mitglieder am kommenden Wochenende für ihre Sache: Am Freitag, 5. April, stellen sie einen Stand auf dem Bürstädter Wochenmarkt auf. Am Samstag, 6. April, beziehen sie von 10 bis 13 Uhr Stellung vor dem Edeka Krebs. Metzner und seine Mitstreiter sind zuversichtlich, dass sie die rund 1300 Stimmen zusammen bekommen. „Wir sind noch lange nicht überall gewesen“, sagt der Bobstädter Ortsvorsteher mit einem Lachen. Er ist sich sicher, noch genügend Menschen vom Sinn der Unterschriftenaktion überzeugen zu können.

Damit müsste dann auch das Bürgerbegehren gestartet werden. Das Ziel ist zu verhindern, dass sich die Stadt weiter ausbreitet. Damit blieben die umliegenden Felder erhalten. Allerdings müssten 25 Prozent der Bürstädter, Bobstädter und Riedroder zur Stimmabgabe gehen – und davon mindestens die Hälfte für das Anliegen der IG votieren.

Bei der Unterschriftenaktion stehen zwei Fragen zur Wahl: Soll es mit dem „Langgewann“ tatsächlich ein neues Baugebiet in Bobstadt geben? Und soll insgesamt der Ankauf von Ackerflächen gestoppt werden? „Das würde sowohl die angedachte Nordumgehung als auch eine neue Straße zum Boxheimerhof beinhalten“, erläutert Metzner.

Mehrfach wurden ihm persönliche Interessen vorgeworfen, weil er ganz in der Nähe des Langgewanns wohnt. Trotzdem hält er an seinem Kampf gegen eine Bebauung fest. „Wir müssen ein Umdenken erreichen“, fordert der Politiker. Es gelte zu verhindern, dass noch mehr Natur zerstört werde. „Wir müssen dringend handeln, damit unsere Kinder und Enkel unsere Fehler nicht ausbaden müssen.“ sbo

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 04.04.2019