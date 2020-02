Metzner stellt Prognose in Frage

Bürstadt.Der Bürstädter Grünen-Politiker Uwe Metzner stellt die Prognosen für den Wohnbedarf in Frage, die das Planungsbüro Schwaiger und Scholz bei der Bürgerversammlung in Bobstadt vorgestellt hat. Die Zahlen entsprächen nicht denen, die in der aktuellen Haushaltsberatung vorgelegt worden waren, sondern „den Wünschen der Bürgermeisterin und der politischen Mehrheiten entsprechen“, wie der Fraktionschef der Grünen und Ortsvorsteher in Bobstadt kritisiert. „Es sollen weitere Ackerflächen zubetoniert werden, weil Bürstadt mehr Gewerbesteuereinnahmen und mehr Wohnbebauung möchte, aber nicht braucht.“

Laut Metzner hat Schwaiger die Berechnung aufgestellt, im gesamten Kreis Bergstraße würden 2500 Wohnungen fehlen, davon sollten „800 – also rund ein Viertel – in Bürstadt entstehen“. Auf Anfrage dieser Redaktion erklärt Michael Schwaiger, dass er tatsächlich einen Bedarf von 800 Wohnungen ermittelt habe, allerdings bis zum Jahr 2030. Er geht also von einem Bedarf von 80 Wohnungen pro Jahr aus.

Metzner kommt allerdings zu dem Schluss, dass Bürstadt mit knapp 16 800 Einwohnern und einem Bevölkerungsanteil von 6,3 Prozent im Kreis Bergstraße lediglich 157 Wohnungen bis 2030 brauche. Metzner begründet dies mit Zahlen der Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen sowie des Hessischen Finanzministeriums.

Demnach steige die Einwohnerzahl von 2018 bis 2035 um rund 400 Personen, erklärt Metzner weiter. „Dafür benötigen wir keine 800 zusätzliche Wohnungen. Für 400 Personen werden bei einer Belegung von 2,5 Personen rund 160 Wohnungen benötigt.“

Insofern geht der Grünen-Fraktionschef davon aus, dass für die nächsten 15 Jahre auf weitere Wohnbaugebiete auf wertvollen Äckern verzichtet werden könne. Denn im Sonneneck seien bereits rund 60 Häuser mit bis zu 120 Wohnungen geplant.

Schwaiger erklärt aber: „Bürstadt ist gemäß Regionalplan Südhessen als Mittelzentrum ausgewiesen“, und dort sei eine „Siedlungstätigkeit“ besonders nötig. Das gelte für Bürstadt sogar ganz besonders. Denn mit dem Kreuzungsbahnhof und der Nähe zum Bundesstraßen- und Autobahnnetz weise die Stadt nach regionalplanerischen Kriterien „mit die beste Standorteignung der Mittelzentren in Südhessen“ auf.

Schwaiger ist überzeugt, dass die Stadt Bürstadt die Wohnraumversorgung selbst beim niedrigsten Ansatz der Berechnung „nicht ohne Außenbereichsentwicklungen realisieren kann“. Er untermauert seine Berechnung der fehlenden 80 Wohnungen pro Jahr mit Prognosen des Regionalplans Südhessen, des hessischen Wirtschaftsministeriums und des Kreises.

Wohnungen auf dem Lidl?

Uwe Metzner schreibt ferner, auf dem Gelände von Oli II könnten weitere 40 Wohnungen entstehen. Nach Angaben der Stadt sind dort sogar mehr als 100 Wohnungen möglich. Zudem gibt es laut Metzner innerörtlich weiteres Potenzial, wenn dafür baurechtliche Vorgaben verändert würden. „So könnte auf dem geplanten Umbau des Lidl-Marktes noch ein mögliches zweites und drittes Geschoss gebaut werden.“ Man müsse nicht alle Wünsche von Investoren akzeptieren. Viele Ideen der Planer hörten sich zunächst schön an, deshalb folgten die regierenden Parteien ihren Aussagen.

Dem widerspricht Planer Michael Schweiger vehement: Wohnungen seien auf dem Supermarkt gar nicht zulässig, schon allein des Lärmschutzes wegen. Außerdem müsste die Stadt im Zuge einer Gleichbehandlung dann auch „bei anderen großflächigen Gewerbeobjekten oder anderen Handelsstandorten in Zukunft“ Wohnungen fordern. „Die deutliche Mehrzahl der Ausschussmitglieder“ habe dies kritisch gesehen und einer Erweiterung von Lidl daher ohne Wohnnutzung zugestimmt. cos

