MGV Harmonie gibt sein Waldfest auf

Jüngere Vereinsmitglieder hätten durch ihre beruflichen Verpflichtungen nur abends Zeit. Dies reiche aber nicht für den Aufbau aus, der jedes Jahr mehrere Tage in Anspruch nehme. „Auch nach dem Fest muss am folgenden Tag um 18 Uhr alles wieder abgebaut sein“, so Walter Brenner. „Viele Aufbauhelfer sind einfach an ihre körperlichen Grenzen gekommen. Wir wollten nicht warten, bis irgendwann etwas passiert.“ Dazu kommt jedes Jahr ein langwieriges Genehmigungsverfahren im Vorfeld des Festes und auch ständig steigende Kosten für Sicherheitsdienst, Toilettenanlage, Generator und weitere Anforderungen.

Der MGV Harmonie sei froh und glücklich darüber, dass er auf fast 100 Helfer am Tag des Festes zurückgreifen könne. Doch leider fehlten diese Kräfte beim Auf- und Abbau, sowie bei den weiteren Vor- und Nachbereitungen.

Neues Angebot im Mai

Viele Gedanken haben sich die Verantwortlichen des Vereins darüber gemacht, was sie anstelle des Waldfestes anbieten könnten. Herausgekommen ist jetzt ein „Waldgartenfest“ auf dem Vereinsgelände in der Waldgartenstraße, das erstmals am 5. und 6. Mai stattfinden soll. In den kommenden Jahren soll das Fest dann einen festen Termin Ende Mai erhalten und fester Bestandteil im Bürstädter Vereinsleben werden. „Auf- und Abbau sind dann leichter zu handhaben, weil das Material nicht erst in den Wald gebracht werden muss. Außerdem können wir auf unser Vereinsheim zurückgreifen“, so der Vorsitzende.

Mit dem neuen Fest will der Verein den treuen Besuchern sowie den aktiven und passiven Vereinsmitgliedern einen Anlaufpunkt an zwei Tagen bieten. Wichtig sei weiterhin die familiäre Atmosphäre. Was genau angeboten wird, werden die Verantwortlichen des Vereins in den kommenden Wochen beraten, um dann mit dem neuen Waldgartenfest für neue Impulse in Bürstadt zu sorgen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 24.02.2018