Mia Fähling nimmt an internationalem Turnier teil

Bürstadt.Beim Internationalen Festhallen Reitturnier in Frankfurt war auch die aus Bürstadt stammende 13-jährige Mia Fähling mit dabei, die für den Reit- und Fahrverein Lorsch gestartet ist. Sie qualifizierte sich im Sommer für das Turnier. Die Festhalle war weihnachtlich geschmückt und alles in Lila gehalten.

Ausrichter der Veranstaltung ist die Olympia-Goldmedaillen-Siegerin von Seoul 1988, Ann Kathrin Linsenhof. Dieses Reitturnier ist gleichzeitig ein Treffpunkt der Pferdesportwelt, darunter auch Hessens Beste vom Ponykind bis zum Profi.

Mia Fähling startete in der Klasse „Förderpreis einfacher Reiterwettbewerb“, der von der Linsenhof Stiftung gespendet wurde. Nach dem Abreiten in einem gesonderten Zelt ging es in die Festhalle zum Wettbewerb. Alle Jugendlichen und ihre Pferde waren sehr aufgeregt, denn vor einer solchen Kulisse ist das eine große Herausforderung.

Am Ende übergab Kathrin Linsenhof mit ihrer Tochter Liselott Marie die Preise. Mit einer Ehrenrunde verabschiedeten sich die Reiter aus der Halle – für alle ein Erlebnis, das die jungen Teilnehmer so schnell nicht vergessen werden.

© Südhessen Morgen, Montag, 23.12.2019