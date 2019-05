Michael Gahler kommt zur CDU

Bürstadt.Der Europaabgeordneter Michael Gahler (CDU), informiert am Montag, 20. Mai, um 20 Uhr im Nebenzimmer des Back- und Brauhauses Drayß in Bürstadt zum Thema „Zukunft in Sicherheit: Europa hat die Wahl“ Dabei möchte er deutlich machen, dass die Europawahl am Sonntag, 26. Mai, einen hohen Stellenwert hat, weil der Einfluss der EU an vielen Stellen im Alltag zu finden sei.

„Für uns steht fest: Dem Kreis Bergstraße, Hessen und Deutschland wird es auf Dauer nur dann gut gehen, wenn es Europa gut geht“, erklärt der Bürstädter CDU-Vorsitzende Alexander Bauer. Die Christdemokraten diskutieren mit dem hessischen Europa-Abgeordneten Michael Gahler Fragen zur Europawahl, die zuvor auf ausgelegten Bierdeckeln formuliert werden können. Interessierte Gäste sind willkommen. red

