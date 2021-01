Michael Held will wieder loslegen – und laut singen

Bürstadt.„Wir sitzen in den Startlöchern: Sobald wir dürfen, legen wir wieder los.“ Michael Held leitet seit 30 Jahren den Kinderchor des MGV Harmonie in Bürstadt. Nach der langen Zwangspause wegen Corona werden wohl nicht mehr all seine jungen Sänger kommen, das ist dem 56-Jährigen bewusst. „Aber wir haben noch genügend kleinere Kinder, die dann den neuen Stamm bilden.“

Die Zeit mit den Kindern

...