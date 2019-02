Mini-Garagen für Räder stehen bereit

Bürstadt.Das gesamte Umfeld des Bürstädter Bahnhofs wird zurzeit komplett umgebaut. Dazu zählen auch die acht neuen Fahrradboxen in der Bahnhofsallee. Künftig sollen noch jeweils zwölf weitere Fahrradgaragen in der Bensheimer Straße und Industriestraße dazukommen, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Boxen können ab März angemietet werden.

Fahrräder können an vielen öffentlichen Stellplätzen in Bürstadt abgestellt und auch abgeschlossen werden. Gerade am Bürstädter Bahnhof, an dem sich Ried- und Nibelungenbahn treffen, ist die Auslastung der Abstellmöglichkeiten allerdings sehr groß, wie das Rathaus berichtet.

Platz für Helm und Taschen

Viele Pendler wünschten sich einen dauerhaften Abstellplatz, der auch sicher sei. Gerade vor dem Hintergrund, dass die Rad-Modelle immer teurer werden und sich zunehmend auch E-Bikes oder Pedelecs darunter befinden, spiele die Sicherheit eine große Rolle.

Die Fahrradboxen sind abschließbare Mini-Garagen, die Fahrräder und Zubehör vor Beschädigungen, Diebstahl und Witterungseinflüssen schützen. Besonders praktisch: Sie bieten zusätzlich Platz für Fahrradhelm, Fahrradkorb, Packtaschen und Regenkleidung. Die Boxen können monatlich für 10 Euro, halbjährlich für 50 Euro oder jährlich für 90 Euro angemietet werden. Zusätzlich wird eine Kaution in Höhe von 30 Euro erhoben. „In Bürstadt soll das Radfahren Spaß machen und vor allem sicher sein“, betont Bürgermeisterin Bärbel Schader.

Neben den Fahrradboxen am Bahnhof setzt die Stadtverwaltung auf weitere Möglichkeiten, um den Radverkehr in Bürstadt zu fördern: In der alla hopp!-Anlage im Bürgerhauspark ist zu jeder Zeit eine Fahrradstation zugänglich, an der Bürger ihre Fahrräder kostenlos aufpumpen und kleine Reparaturen selbst vor Ort durchführen können.

Leihräder im Stadtgebiet

Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) stellt seit dem Jahr 2017 auch in Bürstadt das Fahrrad-Vermietsystem VRNnextbike zur Verfügung, auch darauf macht die Stadtverwaltung aufmerksam. An vier Stationen, verteilt im Kernstadtgebiet, können Interessierte gegen eine Gebühr an dem System teilnehmen und sich Fahrräder ausleihen. red

