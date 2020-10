Minigottesdienst für die Kleinsten

Bürstadt.Im September feierten der evangelische Wusel-Gottesdienst-Kreis und der katholische Mini-Gottesdienst-Kreis einen gemeinsamen Gottesdienst für Kinder im Pfarrgarten St. Peter. Thema war „Geborgenheit bei Gott am Beispiel des Vogelnestes“. Die Vorbereitungsgruppen freuten sich, bei Spätsommerwetter viele Familien begrüßen zu können. Sie betrachteten ein Vogelnest, hörten eine Jesusgeschichte zum Thema und durften eigene Familiennester bauen, in die sich die Kinder setzen und wie ein Vögelchen fühlen konnten.

Der nächste Mini-Gottesdienst findet am Sonntag, 18. Oktober, um 10.30 Uhr im Pfarrgarten St. Peter statt. Thema ist „Erntedank in den Farben des Regenbogens“. Es wird eine Vielzahl an Obst und Gemüse zu entdecken und zu probieren geben. red

