Minigottesdienst im Pfarrgarten

Bürstadt.„Nimm dir Zeit, Gottes Spuren zu entdecken“ lautet das Thema des Minigottesdienstes im Grünen am Sonntag, 21. Juni, um 10.30 Uhr für Kinder bis zur zweiten Klasse mit ihren Familien. Sie dürfen Instrumente wie Rasseln mitbringen. Es geht um die Bedeutung der Zeit und dass es wichtig ist, sie für schöne Erlebnisse zu nutzen. Das Miniteam hat eine Bibelgeschichte ausgewählt sowie Spielszenen vorbereitet, und die Kinder können ein Schatzkästchen basteln. Gefeiert wird im Pfarrgarten St. Peter – bei Regen in der Kirche. Wortgottesdienste für Familien mit Schulkindern finden am Sonntag, 28.Juni, um 10.30 Uhr und 11.15 Uhr statt. red

