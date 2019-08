Minigottesdienst im Pfarrgarten St. Peter

Bürstadt.Unter dem Thema „Einen neuen Weg wagen“ steht der erste Minigottesdienst der Pfarrgruppe Bürstadt nach den Sommerferien. Treffpunkt ist am Sonntag, 25. August, um 10.30 Uhr. Der Minigottesdienst findet bei schönem Wetter im Pfarrgarten St. Peter statt, bei Regen im Pfarrsaal. Im Mittelpunkt steht die Geschichte aus der Bibel, in der erzählt wird, wie Abraham von Gott auf einen neuen Weg geschickt wurde. Dazu werden die Teilnehmer über Wege nachdenken, auf denen sie unterwegs sind und wo neue Wege beginnen, etwa beim Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule. Am Symbol der Schuhe werden die Teilnehmer sehen, dass man für verschiedene Wege unterschiedliche Schuhe braucht. Wer möchte, darf seine Lieblingsschuhe mitbringen. Eingeladen sind alle Kinder bis zur zweiten Klasse mit ihren Familien. red

