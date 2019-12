Minikreisel kommt, Ampel nicht

Über den geplanten kleinen Kreisel soll der Verkehr besser fließen. © nix/a

Bürstadt.Die Umbau-Arbeiten in der Nibelungestraße können ausgeschrieben werden. Die Stadtverordnetenversammlung hat den aktuellen Entwurf des Planungsbüros am Mittwochabend mehrheitlich gebilligt. Somit ist endgültig entschieden, dass an der Kreuzung zur Mainstraße der umstrittene Minikreisel entsteht. Die Fußgängerampel dort wird durch einen Zebrastreifen ersetzt; ein solcher soll auch auf Höhe der Post eingerichtet werden. Die CDU/FDP-Koalition sowie Teile der SPD-Fraktion stimmten für den Entwurf; die Grünen dagegen.

Weitere Entscheidungen

Schulkindbetreuung: Die Gebühren steigen im kommenden Jahr um fünf Prozent. Damit sollen die Tarifsteigerungen beim Betreuungspersonal abgefedert werden.

Klimaschutz: Die CDU/FDP-Mehrheit setzte ihren Antrag durch, unter Beteiligung der Bürger ein Konzept für Maßnahmen zu entwickeln. Die SPD lehnte das ab, nachdem ein ähnlicher Antrag von ihr kürzlich kein Gehör fand und jetzt lediglich 25 000 Euro für das Konzept bereitgestellt werden.

Lidl-Neubau: Der Discounter kann seinen Markt im Gebiet „Die Lächner“ abreißen und an gleicher Stelle neu bauen. Statt 1000 wird das Gebäude 1200 Quadratmeter groß.

Baugebiet Langgewann: Die nächste Verfahrenshürde ist genommen. Wie bereits berichtet, ist Uwe Metzner mit einem Eilantrag dagegen bei Gericht gescheitert. Per Pressemitteilung erklärte er am Freitag auch das Bürgerbegehren gegen das Baugebiet für gescheitert. mas

