Minimeister gesucht

Bürstadt.Der TV Bürstadt und die TG Bobstadt richten am Samstag, 18. Januar, ab 10 Uhr die Tischtennis-Minimeisterschaften in der Jahnturnhalle, Wasserwerkstraße 4, in Bürstadt aus. Der Wettbewerb ist für Spieler gedacht, die bisher noch nie in einer Mannschaft gespielt haben. Er richtet sich an Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2007 und jünger. Gespielt wird in drei Altersklassen.

Es winken Preise und Urkunden, für die Plätze eins bis drei gibt es jeweils eine Medaille. Die besten vier Teilnehmer aus jeder Konkurrenz qualifizieren sich für den Kreisentscheid, der am 15. März ebenfalls in der Jahnturnhalle ausgetragen wird.

Bis um 9.45 Uhr können sich alle Interessierten am Samstag vor Ort in der Jahnturnhalle anmelden. Schläger können ausgeliehen werden. Als Schiedsrichter betätigt sich ein Mitglied des TV Bürstadt. Das Turnier dauert nach Auskunft der Veranstalter rund drei Stunden. cid

