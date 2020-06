Bürstadt. „Gebt Corona keine Chance, haltet euren Mindestabstand ein: mindestens eineinhalb Meter!“ Die Stimme von Hans-Jürgen Bergmann schallt über das großzügige Gelände des Waldschwimmbads in Bürstadt. Am ersten Öffnungstag hat der Schwimmmeister mit seinem Kollegen Leonid Kardasch viel zu erklären und erinnert mit Durchsagen mehrfach an die Regeln. Die Gäste nehmen es gelassen hin und

...