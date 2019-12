Mirja lernt, aus eigener Kraft zu laufen

Bobstadt.Nicole Jung lässt nichts unversucht, um ihrer Tochter Mirja zu helfen. Kürzlich reiste sie mit ihr in ein Therapiezentrum in der Slowakei, und danach ging’s zum zweiten Mal zu den Delfinen auf der niederländischen Insel Curaçao. „Ich denke, dass Mirja am meisten lernen kann, wenn sie jung ist“, sagt die Bobstädterin. Deshalb versucht sie, ihrer Tochter intensive Behandlungen zu ermöglichen.

Wie wichtig diese Impulse sind, wird aufgrund von Mirjas Fortschritten sichtbar. Die Neunjährige kann mit Unterstützung laufen, aber richtig sicher fühlt sie sich längst noch nicht. Mirja kam als gesundes Kind auf die Welt. Und sie war gerade dabei, laufen zu lernen, als sie nach einer Impfung schwer erkrankte und beinahe gestorben wäre. Mirja überlebte, erlitt jedoch Hirnschädigungen. Dies führte zu Behinderungen, die das Mädchen stark einschränken. Damals konnte sie nichts mehr. Nach der Krankheit musste sie mühsam ins Leben zurückfinden. Sprechen kann sie bis heute nicht.

Inzwischen hat Mirja eine kleine Schwester bekommen. Lotte ist jetzt zwei Jahre alt und begleitet ihre Mutter und die große Schwester auf den Reisen zu den Therapiezentren. „Solange Lotte noch nicht in der Schule ist, können wir das machen“, betont Nicole Jung. Zusammen als Familie außerhalb der Ferien vier Wochen ins Ausland zu fahren, ist nun noch möglich.

Beine fangen an zu wackeln

Dass Mirja bei der Delfintherapie auf Curaçao jeden Tag ein Stück laufen musste, um zu Delfin Sami zu kommen, habe der Kleinen nicht so gepasst, erzählt ihre Mutter. Auf dem Weg wurde die Kleine von ihrer Therapeutin gestützt. „Sie möchte immer den Oberkörper nach vorne beugen, dann klappt das Laufen aber nicht, und die Beine wackeln.“ Mehr Kraft im Rücken, aufrecht bleiben – das sind die Ziele, auf die Mirja und ihre Therapeuten hinarbeiten.

Nicole Jung ist stets auf der Suche nach Spezialisten. So wurde sie auf einen Beitrag des RTL-Magazins „Extra“ aufmerksam, der über das Therapiezentrum Adeli Medical Center Piestany in der Slowakei berichtete. Im Mai dieses Jahres besuchte sie die Ausstellung Rehab, eine Fachmesse für Rehabilitation, Therapie, Pflege und Inklusion in Karlsruhe, bei der auch das Therapiezentrum Adeli mit einem Stand vertreten war. Nicole Jung war es wichtig, dass die Therapeuten deutsch sprechen. Diese Voraussetzung erfüllt die Einrichtung.

Im August war Mirja im Adeli Medical Center in Behandlung – begleitet von ihrer Familie. Zwölf Tage angefüllt mit verschiedenen Therapien erlebte sie. Nicole Jung hatte zur Deckung der Behandlungskosten einen Kurantrag für Mirja gestellt und diesen von der Krankenkasse bewilligt bekommen. Die Nebenkosten, wie die Fahrt in das Heilbad Piestany samt Unterkunft und Verpflegung bezahlte Nicole Jung.

Drei Therapeuten kümmerten sich gleichzeitig um Mirja. Jeder Tag begann mit kalten Umschlägen und heißen Packungen. Für Mirja glücklicherweise eine lustige Angelegenheit, wie ihre Mutter berichtet. Danach Massage sowie Behandlungen mit Sauerstoff und Magnetfeld, außerdem Spieltherapie und Logopädie. Bei der Spieltherapie gab es einen Projektor, der zum Beispiel Bälle optisch erzeugte. „Die konnten dann einfach mit der Hand weggewischt werden“, erzählt Nicole Jung. Davon war auch die zweijährige Lotte begeistert, die sich an der Bällejagd beteiligen durfte.

Überhaupt war Lotte sehr daran interessiert, was ihre große Schwester machte. „Sie wusste immer, in welchem Zimmer Mirja gerade war und klopfte auch mal gegen die Tür, bis ihr geöffnet wurde. „Mirja gucken“, wollte sie. Und durfte das auch. „Sie hat sich dann an einen Tisch gesetzt und gemalt.“

Kaum war die Familie nach dem Aufenthalt in der Slowakei nach Bobstadt zurückgekehrt, bereitete sie sich auf die nächste, diesmal noch größere Reise vor. Im September ging es zur zweiten Delfintherapie nach Curaçao. Dort traf Mirja wieder auf Delfin Sami, den sie von ihrem ersten Aufenthalt bereits kannte. Und auch diesmal hatte Mirja überhaupt keine Angst vor dem Wasser oder dem Tier. Sie ließ sich bereitwillig auf die Herausforderungen ein. Dazu gehörte eben auch das Laufen, das Mirja viel Anstrengung kostet. „In der Slowakei sagten die Therapeuten, dass sie weiter üben muss, den Oberkörper im Stehen zu halten“, sagt Nicole Jung. Dieser Meinung war auch das Team der Delfintherapie und führte die Haltungsarbeit weiter.

Als Mirja wieder zuhause in Bobstadt war, machte sie etwas, was ihre Mutter bisher nicht von ihr kannte. „Sie weinte abends. Eine Woche lang hat sie sich in den Schlaf geweint. Vielleicht wollte sie noch nicht ins Bett.“ Das war neu. „Sie ist aus sich herausgekommen“, sagt ihre Mutter zu dieser emotionalen Regung.

Weitere Förderung

Nicole Jung will ihre Tochter weiter fördern, damit sie zumindest einen Teil der Fähigkeiten, die sie vor Jahren durch ihre Erkrankung verloren hat, wiedergewinnen kann. Deshalb geht’s erneut in das Therapiezentrum in der Slowakei. Da so kurz hintereinander keine Kuren bewilligt werden, muss die Familie die Behandlungskosten von knapp 4000 Euro selbst stemmen. Hinzu kommen die Nebenkosten.

Die Delfintherapie auf Curaçao wurde durch Spenden ermöglicht, die auf das Konto für Mirja eingegangen sind. Das führt weiterhin die Bürgerstiftung Bürstadt . „Das Konto ist jetzt ziemlich abgeräumt“, berichtet Nicole Jung. Deshalb war sie auch sehr froh, dass durch eine weitere Spendenaktion, bei der Fremdwährung und D-Mark gesammelt werden, bislang 650 Euro und 140 US-Dollar zusammenkamen.

Ein Freund von Nicole Jungs Vater arbeitet bei der Europäischen Zentralbank und tauschte das Geld in Euro um. „Dies haben wir für die Verpflegung auf Curaçao gebraucht. Da waren wir schon sehr froh, denn dort ist es sehr teuer.“

Die Boxen, in denen Spender ihr übrig gebliebenes Urlaubsgeld, aber auch die gute alte D-Mark einwerfen können, stehen weiterhin im Optikgeschäft Brillenschlange und jetzt auch im Reisebüro Friedle in Bürstadt sowie bei Sunny’s Service Point in Bobstadt.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.12.2019