Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, versuchten viele Familien nach Australien zu flüchten: So auch die Familie Heijnen, die im April 1942 mit einem kleinen Boot von Indochina nach Neuguinea übersetzte – mit an Bord die schwangere Mutter, zwei kleine Töchter und der dreijährigen Hendrik Gerard Ferdinand. Erst nach 13 Tagen auf See, in denen Hendriks Mutter sogar ihre Tochter Maria zur Welt brachte, kam die komplett entkräftete Familie endlich auf der Insel an und traf dort auf Pater Jakob. Dieser stellte der Familie sein Motorsegelbot zur Verfügung, damit diese weiter nach Australien fliehen konnte. Wilhelm Jakob blieb auf der Insel zurück, eine Entscheidung, die ihm zum Verhängnis wurde: Denn nur wenige Zeit später wurde Neuguinea von den Japanern besetzt und der Pater festgenommen und enthauptet, als er versuchte, die Mädchen der Missionarsstation zu schützen.

Das Schicksal von Pater Jakob hat Theo Held tief berührt: „Er hat so viel Gutes in seinem Leben getan und musste trotzdem so grausam sterben.“ Er kannte die Geschichte des Priesters schon seit Jahrzehnten. Doch erst letztes Jahr wurde er auf eine kuriose Tatsache aufmerksam gemacht: Der Sohn Hendrik der geretteten Familie Heijnen lebt heute in Bürstadt und ist mit der Enkelin von Pater Jakobs Tante verheiratet. Als besonderer Ehrengast saß er während des Vortrags in der ersten Reihe. Die Geschichte seines Lebensretters zu hören, war für ihn eine ganz besondere Erfahrung.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 28.03.2018