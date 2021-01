Mit 40 Grad Fieber ins Krankenhaus

Ried.Bei einer Umfrage unter bekannten Senioren in Bürstadt, Biblis und Groß-Rohrheim sind sich diese einig: Sie wollen sich impfen lassen, wenn sie an der Reihe sind. Auch wenn die Beschränkungen im öffentlichen Leben Verzicht bedeuten, halten die Befragten die AHA-Regeln (Abstand, Hygiene und Alltagsmaske) ein und gehen nur in unumgänglichen Fällen aus dem Haus.

Klaus Schlappner, Biblis, 80 Jahre: Der bekannte Fußballtrainer hat sich mit seiner großen Familie – zwei Söhne, eine Tochter, drei Enkel und ein Urenkel – nur in kleinen, erlaubten Gruppen getroffen. „Mir fehlt das in den Arm nehmen und Hände schütteln“, gesteht er. Kontakt zu Freunden und Bekannten hält er über Telefonate und E-Mails. „Da müssen wir durch.“ Seinen Ausgleich findet er bei Spaziergängen durch die Natur.

Horst Strecker, Bürstadt, 80 Jahre: Aus bitterer Erfahrung weiß der Altbürgermeister genau, wie es sich anfühlt, an Covid-19 zu erkranken. Nach einer Hüftoperation mit anschließender ambulanter Reha hatte er sich infiziert und erkrankte schwer. Mit 40 Grad Fieber kam er ins Krankenhaus, bekam Sauerstoff durch die Nase. „Meine Frau Marianne hat sich nicht angesteckt, musste aber in strenge Quarantäne.“ Deshalb ist Strecker äußerst vorsichtig und vermeidet Kontakte. Mit der Familie – zwei Kinder und Enkel – hält er Kontakt auf Abstand. Seine ganze Anerkennung gilt den Pflegekräften, „vor denen ich den Hut ziehe“. Im Moment versucht er, einen Impftermin zu erhalten, das sei jedoch „ein schwieriges Unterfangen“.

Rudi Pumm, Bobstadt, 83 Jahre: Der Ehrenbürger der Stadt Bürstadt will sich zwar impfen lassen, doch der Weg nach Darmstadt ist ihm zu umständlich. Zudem würde er gerne sein Vorrecht auf Impfung an seine erkrankte Frau Roswitha übertragen, die als Hochrisikopatientin gilt. Pumms leben in einem Drei-Generationen-Haus, haben den Kontakt zu Kindern, Enkeln und Urenkeln aber komplett eingestellt. „Es tut schon weh, nicht mit den Urenkeln zusammen zu kommen.“ So werden Videos über die Entwicklung des Nachwuchses ausgetauscht und Fotos verschickt. Die Kinder bleiben samt Anhang bei Besuchen im Hof, dann schauen die Großeltern aus dem Wintergarten auf ihre Lieben. Der Schwiegersohn geht einkaufen, und Roswitha Pumm hält telefonischen Kontakt zu Freunden und zu den Partnerstädten von Bürstadt. „Ich gehe nirgends hin – nur zum Gottesdienst“, sagt Rudi Pumm.

Alfons Haag, Bürstadt, 74 Jahre: Der Altbürgermeister beachtet bei Treffen mit Kindern und Enkel die AHA-Regeln und bedauert, nicht ins Fitnessstudio gehen zu können. Dafür läuft er doppelt so viel wie sonst. Viele Kontakte fehlen ihm derzeit, deshalb sei es ihm „ein bisschen langweilig“.

Erna Schöcker, Bürstadt, 70 Jahre: Die Bürstädterin engagiert sich bei der Tafel, den Landfrauen und im Pfarrverwaltungsrat. Sie ist froh, dass die Tafelkunden trotz Pandemie versorgt werden können. Während die Landfrauen per WhatsApp und E-Mail Kontakt miteinander halten, schleppt sie mit den Ehrenamtlichen der Tafel die Ware in Kisten in den Hof. „Das ist viel mehr Arbeit, aber wir können die Menschen bedienen.“ Mit Tochter, Sohn und Enkeln hält sie – auf Abstand natürlich – Kontakt. Sie bedauert, dass so viele Menschen einsam sind. Sie selbst „lässt den Kopf nicht hängen und hofft, dass die Pandemie irgendwann vorbei ist“.

Heinz Krauß, Groß-Rohrheim, 74 Jahre: Der ehemalige Bäckerei-Innungsmeister genießt mit seiner Frau Rosemarie den großen Garten und geht viel spazieren. Mit den spärlichen Besuchen seiner Familie – Tochter, Sohn und vier Enkel – hat er sich abgefunden und telefoniert daher mit ihnen. Weil Heinz Krauß nach Aussage seiner Frau „ab und zu mal raus muss“, hat er das Einkaufen übernommen. Selbstverständlich sind für ihn dabei Abstand und Maske. Denn das Ehepaar zählt zu den Risikopatienten. (Bilder: Nix, Fellbaum, Reis)

© Südhessen Morgen, Freitag, 15.01.2021