Mit Blick aufs eigene Quartier

Bürstadt. „Seit die Polizei nicht mehr da ist, gibt’s mehr Kriminalität“, meint ein Besucher im Bürgerhaus. Er wünscht sich mehr Polizeipräsenz. Michael Held schüttelt den Kopf. „Diese Unsicherheit ist ein Gefühl. Wichtig wäre mehr Vertrauen, und dass man sich wieder kennt im Quartier“, erklärt Held. Den Gedanken spinnt sein Sitznachbar weiter: Es müsste Straßenfeste oder ein Café geben, wo sich die Bewohner der östlichen Innenstadt treffen. Also schreibt Jürgen Schmitt von NH ProjektStadt „Räume und Orte der Begegnung schaffen“ auf einen gelben Zettel.

Im Bürgerhaus Bürstadt stehen vier große Tische, auf denen die östliche Innenstadt abgebildet ist. Dazu gibt’s jede Menge gelbe Zettel, die im Laufe des Abends mit Visionen und konkreten Ideen beschriftet werden. „Wie stelle ich mir das Gebiet 2030 vor?“ fragen die Planer von NH ProjektStadt, die den Prozess mit der Stadtverwaltung begleiten. Die Stadt hofft dabei auf rege Bürgerbeteiligung. Das Förderprogramm „Soziale Stadt“ läuft über zehn Jahre. „Das Land hat ein Millionenprogramm aufgelegt, und ich will möglichst viele Projekte mit Fördergeldern realisieren“, sagt Bürgermeisterin Bärbel Schader euphorisch. „Das ist eine einmalige Chance!“

„Jetzt kann man mitgestalten und mitdiskutieren. Wer am Ende wieder meckert, weil es ihm nicht gefällt, ist selbst schuld“, meint Gerhard Weitz. Der CDU-Stadtverordnete hätte sich noch mehr Besucher im Bürgerhaus gewünscht. Denn in der Mehrzahl sind es Funktionsträger, die einer Partei oder Organisation angehören. Aber einige Bürger haben schon Lust auf den Prozess und wollen mitreden. Wie die Bürstädterin, die in der Nähe der Forsthausstraße wohnt und hofft, dass sich ihr Quartier positiv entwickelt. Sorgen macht ihr die Kreuzung zur Industriestraße. „Ich könnte eigentlich mit dem Rad in den Netto hinter dem Freizeitkickergelände fahren - wenn nur der Weg nicht so gefährlich wäre“, sagt sie. Seit sie beim TV-Brutzelfest auf den Stand zur „sozialen und gesunden Stadt“ aufmerksam geworden ist, beteiligt sie sich. Auch beim ausgedehnten Spaziergang durch das Gebiet vor drei Wochen war sie dabei. „Jetzt finde ich es spannend, wie es weitergeht“, sagt sie. „Dass ich hier arbeiten muss, wusste ich vorher nicht.“ Sie lacht und setzt sich zum Diskutieren an den Tisch.

Stärken wie Schwächen hat NH ProjektStadt nach den beiden Veranstaltungen bereits analysiert. Trotzdem haben die Teilnehmer im Bürgerhaus jede Menge zu sagen, so dass sie locker auch mehr als 20 Minuten diskutieren könnten, ehe sie zum nächsten Tisch und Thema - Verkehr, Zusammenleben, Grün und Wohnen - gehen.

Positiv bewertet NH ProjektStadt die vielen grünen Stellen im Gebiet, doch diese müssten besser vernetzt werden. „2030 bin ich in einem Alter, in dem ich mit dem Rollator spazieren gehe - hoffentlich ohne hohe Bordsteine. Am liebsten hätte ich einen Rundweg vorbei an Grünflächen, wo ich mich zwischendurch hinsetzen kann“, sagt Gerhard Weitz. Kristina Speichert von NH ProjektStadt zieht mit ihrem Stift eine Linie vom Biotop in der Graf-von-Stauffenberg-Straße über die Wiese an der Kästner-Schule zum Grünstreifen in der Oberschultheiß-Schremser-Straße und Vorplatz von St. Peter. Letzteren wünschen sich alle grüner. Auch am Beethoven- und Turnvater-Jahn-Platz gibt es schöne alte Bäume - aber zu wenig Aufenthaltsqualität.

Fahrradstraßen, seniorengerechtes Wohnen und Nachbarschaftshilfe stehen ebenfalls auf den Wunschzetteln im Bürgerhaus. Und eben ein Ort, wo sich die Menschen begegnen. „Toll wäre es, wenn sich nicht immer nur die gleichen Leute treffen, sondern die Generationen aufeinander zugehen“, meint Seniorenberaterin Beate Weidner-Werle.

Donnerstag, 27.09.2018