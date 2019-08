Mit „Broggelbohne“ und „Ausgescheppte“ geht es los

Bürstadt. „Was die Lombâdder kenne, kenne mär ah“: Hinter diesem Satz in heimatlicher Mundart steckt so viel mehr als ein nur vermeintlich spaßiger Konkurrenzkampf zwischen Bürstädtern und Spargelstädtern. Doch wo sonst selten eine Gelegenheit ausgelassen wird, die Menschen der jeweils anderen Stadt verbal auf die Schippe zu nehmen, steckt in diesem Fall der Wunsch nach enger Zusammenarbeit: zur Erhaltung der Mundart.

So will Frank Gumbel, Gründungsmitglied der Theatergruppe Sainäwwel und zudem Gastgeber von Talkrunden, es nun den „Lombâdder Babblern“ nachtun und die „Bäschdädder Babbler“ aus der Taufe heben. Dazu hatte er nicht nur einige Veranstaltungen der Mundarttruppe aus der Nachbargemeinde besucht, sondern sich bei deren Kopf und Gründer Kalle Horstfeld auch gleich wertvolle Tipps geholt. Gegenseitigen Besuche, bei denen sich Frank Gumbel köstlich amüsierte, ließen schon bald erste Ideen reifen.

Bei einem Pressegespräch im Alten- und Pflegeheim St. Elisabeth, das auch künftiger Veranstaltungsort sein soll, berichten Kalle Horstfeld und Kerstin Zecher von der vergangenes Jahr gegründeten Lampertheimer Babblern, die sich wachsender Beliebtheit erfreuen. Es hat sich rumgesprochen: Die Babbler sind ständig auf der Suche nach alten Geschichten, Bräuchen und mundartlichen Besonderheiten. Oft stöbern sie dabei in einem alten Wörterbuch von Manfred Rupp, das es unter dem Titel „Sou wädd ba uns gerädt“ leider nicht mehr zu kaufen gibt. Zudem haben die Babbler mit heimatlichem Sprachunterricht an der Schillerschule begonnen, und dieser wird an der Lampertheimer Goetheschule fortgesetzt.

All diese Impulse hat Frank Gumbel aufgenommen. So werden sich die „Bäschdädder Babbler“ bald am letzten Mittwoch eines Monats im Briebelsaal treffen, erklärte Gumbel. Los geht es am Mittwoch, 28. August, um 19 Uhr. Als Thema steht Bäschdädder Essen auf dem Programm. An diesem Abend soll es um „Ausgescheppte, Broggelbohne oder Riwwelkuche“ gehen.

Mit von der Partie sind dann Doris Keinz und Gerhard Winkler. Aber auch die Original Bürstädter Hans-Dieter Niepötter, Markus Hartmann, Hubert Eberle, Ingrid Beickert - die spezielle Ausdrücke aus Bürstadt sammelt - sowie Richard Ruh und Richard Schader wollen mit ihren Geschichten, Gedichten und Schilderungen von Begebenheiten von früher und heute mit mundartlichem Witz dem Abend eine besondere Prägung geben. Der Eintritt ist frei. Fell

© Südhessen Morgen, Freitag, 16.08.2019