Mit dem „Frischling“ auf dem Rhein

Bürstadt.Eine fröhliche und zugleich informative Fährfahrt erlebten Bürstadts Christdemokraten (CDU) mit dem „Frischling“ auf Alt- und Neurhein von Lampertheim bis Worms. Kapitän Werner Reuters und seine Gattin versorgten die Gäste mit kühlen Getränken und allerlei Wissenswertem zur Fährfahrt und den Besonderheiten des Gewässers. „Man muss für Gutes nicht in die Ferne schweifen“, wertschätzte CDU-Parteivorsitzender Alexander Bauer das „Lampertheimer Kleinod vor den Toren Bürstadts“. Der Landtagsabgeordnete war mit weiteren knapp 20 Interessierten ebenfalls bei der Radtour zum Biedensand mit an Bord. Das Gebiet wurde 1975 als eines der ersten Naturschutzgebiete in Hessen ausgewiesen und stellt das drittgrößte Naturschutzgebiet Hessens dar. Es besteht aus zwei Teilbereichen, der Halbinsel „Biedensand“ und der angrenzenden „Bonnaue“. Auenwälder und -wiesen sowie Alleen mit Obstbäumen, Pyramidenpappeln und Stieleichen prägen das Landschaftsbild des Naturschutzgebiets und bieten vielen vom Aussterben bedrohten Pflanzen- und Tierarten wie seltenen Brut- und Rastvögeln einen Schutzraum.

„Eine maritime Perspektive auf eine herrliche Landschaft“, befand auch Lene Keiber von der Junge Union Ried, die die Organisation der Radtour übernommen hatte. Ein gemeinsames Mittagessen im nahen Restaurant rundete den gelungen Ausflug ab, befanden die aus der Nachbarschaft angereisten Altrheintouristen. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.08.2019