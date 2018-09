Mit dem Planwagen durch die Weinberge

Bürstadt.Landschaftlich schöne Eindrücke, aber auch Wissenswertes über den Weinanbau und die Reben konnte der Pfeil-und Bogen-Club Bürstadt bei seinem Vereinsausflug sammeln. Angereist mit dem Zug, wurden die Vereinsmitglieder mit einem Planwagen direkt am Bahnhof in Freinsheim abgeholt. Gezogen von drei PS ging es in einer zweistündigen gemütlichen und lustigen Fahrt durch die Weinberge. Währenddessen konnte man sich nicht nur die verschiedenen Rebsorten anschauen, sondern direkt auch in flüssiger Form probieren. Nach der „anstrengenden“ Fahrt wartete beim Weingut Kreuzhof schon die Stärkung. Gemeinsames Essen mit Pfälzer Spezialitäten und Wein in Dubbegläsern stand auf dem Programm. Bevor es wieder zurück zum Bahnhof ging, konnte man noch die nähere Umgebung und die schöne Altstadt von Freinsheim bei herrlichem Wetter erkunden. red

© Südhessen Morgen, Montag, 17.09.2018