Bürstadt.Die Bürstädter CDU unternimmt am Samstag, 4. August, eine Tagestour zum Lampertheimer Naturschutzgebiet Biedensand, mit samt einer Fährfahrt nach WormsTreffpunkt für die Radfahrer ist 9.30 Uhr am Parkplatz bei den Bürstädter Garten- und Naturfreunden in der Gartenstraße 48. Das Naturschutzgebiet Biedensand gilt als das drittgrößte Naturschutzgebiet Hessens. Dort gibt es auch einen Fährbetrieb.

Wer nicht aufs Fahrrad steigt, kann auch mit dem Auto anreisen. Treffpunkt ist die Anlegestelle „Alter Hafen“ in der Biedensandstraße 58 auf dem Parkplatz am Steg der Rheinfähre. Die Abfahrt mit dem „Frischling“ auf die gegenüberliegende Wormser Rheinseite ist um 10.30 Uhr. Nach einem kurzen Aufenthalt von etwa zehn Minuten geht es wieder zurück nach Lampertheim. Im Anschluss an die Fährfahrt ist gegen 13 Uhr ein gemeinsames Mittagessen im Restaurant „Zum Fährhaus“ vorgesehen.

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen begrenzt. Die Kosten betragen 10 Euro pro (erwachsene) Person. Die Bewirtungskosten im Lokal sind selbst zu tragen.