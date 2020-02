Mit dem Rotstift durch den Etat

Bürstadt.Auf die Bürstädter Stadtverordneten wartet jede Menge Lesestoff: Der Landesrechnungshof hat einen Blick auf den Haushalt geworfen. Das Ergebnis stellte Thomas Ihrig im Haupt- und Finanzausschuss vor. Das komplette Zahlenwerk gibt er dann an die Politiker weiter – zum Durchforsten nach Sparmöglichkeiten. „Es liegt an Ihnen, was Sie damit machen“, schickte der Rechnungshof-Mitarbeiter und

...