Erfreut waren die Bobstädter über die kleine Flugshow, bei der Lausecker mit dem Kibitz und Andrese mit der Trike eine Platzrunde demonstrierten. Bei den diesjährigen Ferienspielen will sich der Airo Club als Campus für Spiel und Technik beteiligen, dabei in einem Workshop Wasserraketen basteln und die Luftfahrt für Kinder und Jugendliche anschaulich darstellen, so Lausecker.

Mit interessanten Erinnerungen verabschiedete sich die Gruppe am Flugplatz, um weiter über Felder und Fluren an den beiden Bobstädter Wäldchen und der Bärenwiese vorbei in Richtung Zielort zu fahren. Pünktlich um 17 Uhr trafen sie am Alten Rathaus ein, um mit den neuen Biergarnituren, die von der CDU Bobstadt für die Allgemeinheit gestiftet wurden, wie geplant in fröhlicher Runde mit Worscht, Weck und Woi auf dem Vorplatz den Tag ausklingen zu lassen.

Die Meinung, solche Rundfahrten jährlich zu wiederholen, wurde von allen Teilnehmern sehr begrüßt. red

