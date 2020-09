Mit der Zwangsjacke durch den Irrsinn des Alltags

Bürstadt.Nachdem das kulturelle Leben pandemiebedingt nur langsam wieder in Fahrt kommt, trat am Freitag mit Markus Maria Profitlich ein bundesweit bekannter Comedian auf Einladung des Kulturbeirats im Bürstädter Bürgerhaus auf. Die Stühle auf Abstand und mit nur 130 Personen im Saal war man noch weit von normalen Zuständen entfernt. Und doch konnte man im Publikum die Vorfreude auf den eigentlich schon im April geplanten Auftritt spüren.

„Schwer verrückt!“ heißt das Solo-Programm, das der 60-Jährige an diesem Abend zum letzten Mal spielte. „Erwarten Sie heute kein politisches oder sozialkritisches Kabarett“, machte er gleich zu Beginn klar. „Die ganze Welt ist verrückt geworden“, stellte er fest, bezog sich damit jedoch nicht auf die Ereignisse des vergangenen halben Jahres, als sich der Gang der Dinge durch den Coronavirus weltweit änderte. In der Tat ignorierte er das alles und arbeitete sich stattdessen am Irrsinn des Alltags ab. Schon beim Gang auf die Bühne wurde klar, dass das sich das Thema „Verrücktheit“ im Fokus des Abends befinden wird. Profitlich erschien mit Zwangsjacke.

Viele Dinge scheinen heutzutage einfach keinen Sinn mehr zu machen. „Nur 0,3 Prozent aller Menschen leiden unter Zöliakie, doch Millionen Menschen leben glutenfrei und geben diesen Lebensmittelhorror an ihre Kinder weiter“, versteht er den Fanatismus einiger Zeitgenossen nicht. Über Frutarier, die nur Früchte essen, die „freiwillig vom Baum gefallen sind“, kann er nur den Kopf schütteln. „Egal wohin ich zum Essen eingeladen werde, ich habe immer Frikadellen dabei“, ist seine Konsequenz auf den Ernährungswahnsinn seiner Umwelt.

Der Bonner tut, was er am besten kann: Er blödelt den Ernst der Lage weg. Dabei verschont er sogar sich selbst nicht. Er bekennt, an Parkinson erkrankt zu sein, und fragt in die Runde, welcher Name für sein nächstes Programm denn angemessener sei: „Alles außer Mikado“ oder „Schütteln vor Lachen“? Seine Mission für den Abend ist es, gute Laune zu verbreiten.

Vollbart und Dutt

Warum Ameisen nicht in die Kirche gehen? Weil sie Insekten sind. Es ist verbal manchmal eher Säbel als Florett, dafür entfällt der erhobene Zeigefinger gänzlich – und das ist es, was seine Fans mögen. Das Bild, welches das starke Geschlecht abgibt, gefällt ihm nicht. Junge Männer mit Vollbart und Dutt, die ihre besseren Hälften beim Teelicht-Shoppen zu Ikea begleiten, entsprechen nicht seinem Idealbild. Und er fragt sich: „Ist es wirklich die Welt, die verrückt ist, oder bin ich es?“

Die Zuschauer im Bürgerhaus genossen es, ein paar unbeschwerte Stunden ohne das „C-Wort“ verbringen zu können. Entsprechend groß war der Applaus für den, der das möglich machte.

© Südhessen Morgen, Sonntag, 20.09.2020