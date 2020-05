Mit digitaler Jugendarbeit durch die Krise

Bürstadt.Für Kinder und Jugendliche entfallen derzeit zahlreiche außerfamiliäre Aktivitäten. Die Einschränkungen sorgen für soziale und räumliche Isolationen, für Ängste, Sorgen, familiäre Spannungen sowie den Wegfall von geregelten Alltagsabläufen. Für Kinder, Jugendliche und Eltern stehen in Bürstadt daher digitale Angebote des städtischen Jugendhauses zur Unterstützung bereit.

„Das Angebot einer offenen Kinder- und Jugendarbeit in Corona-Zeit ist wichtiger denn je“, betont Bürstadts Bürgermeisterin Bärbel Schader.

Vertrautes weggebrochen

„Für Kinder und Jugendliche ist in kurzer Zeit viel Vertrautes weggebrochen. Wir möchten mit ihnen in Kontakt bleiben, ihnen durch unsere Arbeit eine bekannte Anlaufstelle mit vertrauten Ansprechpartnern bieten“, erklärt Oliver Haberer, dessen Dienstleistungsunternehmen „Sozialagentur Fortuna“ das Jugendhaus im Auftrag der Stadt betreut. Haberer und sein Team verlegten den stationären Jugendtreff schnell und verstärkt in die digitalen, sozialen Medien.

„Kontaktlos, aber zugleich im regen Kontakt mit Kindern und Jugendlichen“, freut sich Bürgermeisterin Schader. Schließlich habe man dank der Betreuer des Jugendhauses schon sehr viele persönliche Beziehungen, Vertrauen und ein soziales Netzwerk zu den Kindern und Jugendlichen aufbauen und sie für die Angebote des Jugendhauses begeistern können. „Diese Verbindungen gilt es weiterhin aktiv zu stärken: Wir möchten für Kinder und Jugendliche da sein, ihnen Orientierung und Halt geben, gerade auch in dieser Krisenzeit“, so Meike Kiesel, Bereichsleitung Jugend und Integration der Sozialagentur Fortuna.

Zumal es eine Zeit „nach Corona“ geben wird, dann wolle man das Jugendhaus der Stadt schnell wieder mit Leben, mit vielen Kindern und Jugendlichen füllen, die der Einrichtung und dem Team treu geblieben sind. „Und hoffentlich mit vielen neuen Besucherinnen und Besucher, die uns über die digitalen Plattformen kennengelernt haben und uns dann auch analog begleiten möchten“, äußert Team-Leiter Ralph Dobner.

Hierbei sind reichlich kreative Ideen gefragt, denn nun müssen die Angebote des Jugendhauses direkt „nach Hause“ zu den Kindern und Jugendlichen gelangen – auf digitale Weise. Hierzu gehören Instagram, Facebook, YouTube, Skype oder WhatsApp. Über diese Kanäle könne man viele Kinder und Jugendliche erreichen, weiterhin pädagogisch Wirken, im zwischenmenschlichen Kontakt bleiben, Informationen und Unterstützungen geben, sich Austauschen und das digitale Miteinander gemeinsam gestalten.

Zahlreiche Ideen

„Unsere digitale Jugendarbeit konnte bereits mit vielen tollen Ideen begeistern“, erzählt Dobner. So finden regelmäßige Foto-Challenges zu unterschiedlichen Themen wie „Dein Lieblingsplatz zu Hause“ oder „Dein Hobby“ statt, die Bilder werden zu Collagevideos verarbeitet. Natürlich ist der Datenschutz immer ein wichtiges Thema im digitalen Bereich und wird beachtet

Hausaufgabenbetreuung online

Das Team bietet zudem eine Hausaufgabenbetreuung via Skype an oder gibt Tipps und Empfehlungen zum Zeitvertreib, wie Spiel- und Bastelideen oder Buchvorstellungen. Es leistet Aufklärungsarbeit und schaltet online Informationen zu Verhaltensregeln in Bezug auf Sars-CoV-2 und Covid-19. Außerdem startete das Team eine Umfrage, die beantworten sollte, was die Jugend in Bürstadt benötigt, es gibt das Angebot einer telefonischen Erziehungsberatung und man trifft sich zu gemeinsamen Online-Spielen.

Pädagogische Begleitung

„Diese Aktion wird pädagogisch begleitet, Spielwahrnehmungen und Konflikte reflektiert“, erklärt Haberer. Per Livestream wird gemeinsam gekocht, oder man kommt zu Gesprächsrunden zusammen. Ebenso sind Einzelgespräche mit Betreuern möglich, eine Art „Nummer für den Kummer“, um Kindern und Jugendlichen beizustehen.

„Unser Jugendhaus zeigt sich stark in dieser Krise, denn uns liegen die Kinder und Jugendlichen weiterhin am Herzen, und wir möchten nicht, dass sie in dieser Zeit vergessen werden“, betont Schader.

Alle Angebote des Jugendhauses zielen darauf ab, mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu bleiben und zu signalisieren: Wir sind für euch da und begleiten euch durch diese Zeit mit Halt, mit Informationen sowie mit Unterstützungs- und Mitmachangeboten. red

