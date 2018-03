Anzeige

Bobstadt.„Wann ist ein Kaffee ein guter Kaffee?“, lautete ein Denkanstoß vom Hilfswerk Misereor, der in der Kindertagesstätte Pater-Maximilian-Kolbe in Bobstadt weitergetragen wurde. Mit dem „Coffee-Stop-Aktionstag“ samt leckerem Kuchen und frischem Kaffee möchte die Einrichtung auf fairen Handel hinweisen, zugleich wurden Spenden für die Arbeit von Misereor gesammelt.

Bereits seit vielen Jahren wird der Aktionstag „Coffee-Stop“ von Misereor bundesweit veranstaltet, mitmachen kann jeder: von Interessengemeinschaften über Freundesgruppen, Vereine, Schulen oder eben Kindergärten. Das Motto der Aktion lautet „Guter Kaffee. Gutes tun. Mit einer Tasse Kaffee die Welt ein Stückchen besser machen“. Daran beteiligt sich die Bobstädter Kindertagesstätte seit knapp zehn Jahren.

Viele Kuchenspenden

Organisiert wird die Aktion in der Einrichtung in Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat, Erziehern und Eltern. „Wir freuen uns sehr, dass wir viele Kuchenspenden für den Coffee-Stop bekommen haben“, so Andreas Wagner, Vorsitzender des Elternbeirates. Vertreter aus diesem Gremium betreuten das süße Büffet sowie den Kaffeeausschank mit weiteren Ehrenamtlichen über den Tag hinweg.