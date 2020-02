Mit Fantasie und Gefühl

Biblis.Rithe Krug und Klaus Kiefer stellen ab Mittwoch, 4. März, in der Reihe „Kunst im Rathaus“ ihre Werke in Biblis aus. Die Vernissage beginnt um 17 Uhr. Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 15. April.

Rithe Krug ist Malerin mit Leib und Seele. Seit mehreren Jahren lebt sie ihre kreative Seite als freischaffende Künstlerin in der abstrakten Malerei aus. Auf ein intensives autodidaktisches Studium folgte die Weiterbildung in freier abstrakter Acryl-Malerei. Konsequent eignete sie sich die fachlichen Kenntnisse und Fertigkeiten an, die sie stets verfeinerte. So entwickelte sie ihren eigenen Malstil. Die ausdrucksstarken Bilder entstehen aus ihrer Fantasie und ihren Gefühlen heraus. Eigenwillige Farbkombinationen und diverse Wisch- und Spachteltechniken charakterisieren die meist großformatigen Arbeiten auf Leinwand. Rithe Krug lebt in Oppenheim.

Objekte aus rostigem Stahl

Klaus Kiefer aus Darmstadt-Eberstadt ist seit zehn Jahren freier Bildhauer und Objektkünstler. Er verfasst Kurzprosa und Lyrik. An zahlreichen Ausstellungen, Symposien und Bildhauerwettbewerben nahm er in Europa, vornehmlich aber in Deutschland teil.

Mit 17 Jahren hatte er sein erstes Kunstobjekt aus gerostetem Stahl erstellt, an dem kein Mensch Interesse zeigte. Kunst aus Stahl und nicht lackiert war damals nicht vorstellbar. Heute nach fast 50 Jahren wird er gefragt, ob seine Objekte noch rosten und für den Außenbereich geeignet seien. Er bearbeitet auch Holz und eisenoxidhaltige Steine: roter Buntsandstein, roter Granit oder Marmor mit solchen Einschlüssen. red

