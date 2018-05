Mit „gutem Tröpfchen“

Anzeige

Bürstadt.Die Frauen des MGV Harmonie trafen sich am Samstag, 26. Mai, um 8 Uhr am Beethovenplatz in Bürstadt zum Ausflug nach Koblenz. Dirigent Thomas Adelberger ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, persönlich eine gute Fahrt und einen schönen Ausflug zu wünschen. Auch ein „gutes Tröpfchen“ zur Stärkung hatte er für die Frauen zum Mitnehmen dabei.

Gut gelaunt, bei herrlichem Wetter, ging es nach Koblenz. Dort wartete das Schiff „Rheingold“ für eine Rundfahrt auf dem Rhein. Anschließend hatten die Damen des Vereines noch zweieinhalb Stunden Koblenz nach eigenen Wünschen zu erkunden. Leider ging die Zeit viel zu schnell vorbei und die Fahrt ging weiter nach Herrnsheim zum „Weingut Sandwiese“, dort hatten die Gastgeber schon alles für einen schönen Abschluss der Fahrt vorbereitet. Nach dem Essen war es Zeit für die schon zum festen Bestandteil gewordene kleine aber feine Verlosung. Gerne hätte man noch länger auf der Terrasse mit wunderschönem Blick in den Garten mit Rosen verbracht. Doch der Ausflug 2018 war zu Ende. Gut gelaunt mit vielen neuen Eindrücken kamen alle in Bürstadt an und freuen sich auf das nächste Ziel, Limburg an der Lahn im Jahr 2019. red