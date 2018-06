Anzeige

Groß-Rohrheim.Zeit für Abschied hieß es beim Sommerfest für die Vorschulkinder des Gemeindekindergartens Groß-Rohrheim. Nachdem sie in der vergangenen Woche bereits den Abschied von zu Hause geprobt hatten und drei Tage in Wiesbaden verbrachten, stand nun der Abschied vom Kindergarten an.

Mit kleinen Begebenheiten aus Wiesbaden wurde jedes Kind mit seiner besonderen Stärke vorgestellt. Es bekam einen Luftballon, der begleitet von guten Wünschen in den Himmel stieg. Stolz nahmen sie auch ihre Entwicklungsordner und Übergangsbücher in Empfang, die ab jetzt zu Hause bleiben werden.

Eingebettet war die Verabschiedung in ein kleines Rahmenprogramm der ein- bis fünfjährigen Kinder, die Tänze vorführten und trommelten. Nach einigen rührenden Momenten war dann Spielen angesagt. Zum Thema Fußball konnten sich die Kinder schminken lassen, Ball spielen oder basteln. Etwas Kopfarbeit war bei einem Quiz gefragt. Danach winkte eine Belohnung für die kleinen Teilnehmer. Zwischendurch stärkten sich alle mit selbst mitgebrachtem Essen auf ihren Picknickdecken. Überall sah man kleine Gruppen von gut gelaunten Kindern und Erwachsenen, die in Spiele oder Gespräche vertieft waren. Denn da jede Familie sich selbst versorgte, kam das Fest ganz ohne Helfer aus und war entspannt für alle Beteiligten. red