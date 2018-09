Mit Handy-Fotos überraschend zum Sieg

Bürstadt.Neun Künstler hat die Jury der Kunstausstellung in Bürstadt gestern Nachmittag ausgezeichnet. Zum Abschluss der Schau im Bürgerhaussaal gab es - neben der Ehre - auch Geldpreise. In der Kategorie Gemälde hat sich Karin Kück aus Rödermark den ersten Platz gesichert, für sie war der Besuch in Bürstadt eine sehr erfolgreiche Premiere. Zweite wurde Petra Krick und Dritter Martin Bähring.

Im

...